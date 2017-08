Data dan fakta Manchester United vs Leicester City

Manchester (ANTARA News) - Torehan prestasi Manchester United (MU) demikian kinclong sepanjang Agustus, dengan mengoleksi delapan gol dalam dua laga, sementara penampilan Leicester masih belum stabil benar meski menang 2-0 atas tim promosi Brighton pada pekan lalu.Manchester United siap menjamu Leicester dalam laga Liga Inggris pekan ketiga yang digelar di stadion Old Trafford, Manchester, pada Sabtu waktu setempat. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh RCTI/beIN Sports 1.* Manchester United menelan dua kekalahan dari 22 pertemuan melawan Leicester City dalam laga Liga Inggris, satu kekalahan di antaranya terjadi di Old Trafford dengan skor 0-1 pada Januari 1998.* Leicester City mampu mencetak gol dalam seluruh laga itu; satu dari 15 pertandingan itu di bawah besutan Craig Shakespeare; sementara Jamie Vardy mampu melesakkan gol dalam delapan pertandingan.* Romelu Lukaku mengoleksi 15 gol dalam 11 laga kandang di ajang Liga Inggris (13 gol untuk 10 laga manakala membela Everton, dua gol dalam satu pertandingan membela Manchester United).* Henrikh Mkhitaryan menorehkan empat assists dalam dua laga Liga Inggris sepanjang musim ini. Striker berpaspor Armenia ini bakal menjadi pemain pertama yang mampu mengoleksi dua assists berbuah gol dalam sejarah liga Inggris.* Juan Mata mampu mencetak gol bagi Manchester United baik dalam laga kandang maupun laga tandang ketika melawan Leicester City di musim kompetisi 2016/17. Ia juga mampu mengirim assists ketika MU menang 4-1 di Old Trafford.

Editor: Unggul Tri Ratomo