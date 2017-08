Kemkominfo bersama Makestro-MyloTC gelar RIoT 2017

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama penggerak Makestro, sebuah wadah online untuk belajar tentang Internet of Things (IoT) dan membeli komponen hardware IoT, dari Indonesia dan MyloTC dari Malaysia menggelar kegiatan Republic Internet of Things (RIoT) 2017."Penyelenggaraan RIoT ini diharapkan mampu membuka akses teknologi di bidang Internet of Things dan bisa menggerakkan ekosistem IoT di Indonesia serta memberikan kesadaran terhadap teknologi IoT," demikian siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat.Acara RIoT 2017 yang mengusung tema Smart Nations ini dihadiri berbagai narasumber ahli di bidang IoT dan smart nation baik dari Indonesia maupun Malaysia, termasuk KH Leong, Senior Technical Specialist dari Autodesk, serta Lai Yit Loong, Executive Vice President of Global Sales and Marketing for Silterra.Rangkaian acara Republic of RIoT 2017 ini terdiri dari IoT Seminar berlangsung dari 23 hingga 25 Agustus 2017, dan dilanjutkan dengan kompetisi IoT Hackathon yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 27 Agustus 2017.Sebelumnya, Makestro mengadakan Road to RIoT, serangkaian tur pada lima kota besar di Indonesia untuk bersosialisasi dan berbagi pengetahuan dengan komunitas lokal di Jakarta, Bogor, Semarang, Surabaya, dan Medan.Dalam RIoT kali ini juga terdapat 14 kategori yang akan dibahas oleh para penggiatnya, yaitu pertanian, pertahanan dan keamanan, transportasi, alam, kesehatan, pendidikan, smart city, smart living, olahraga, maritim, engagement, aksesibilitas, fintech dan e-Commerce, serta industrial IoT.Bahasan utama yang diangkat pada seminar hari pertama adalah implementasi dan edukasi IoT di Indonesia secara umum. Beberapa topik teknis yang dibahas adalah penggunaan mikrokontroler ESP32, Industry 4.0, juga mengenai tantangan dan peluang IoT.Seminar hari kedua akan diisi bahasan mengenai Coding dan IoT untuk anak-anak, dan edukasi tentang marketplace IoT.Sedangkan pada seminar hari ketiga, melakukan sharing informasi mengenai beberapa hal terkait Regulasi IoT di Indonesia, Standar Spektrum, dan juga perizinan telekomunikasi.Pelaksanaan Hackathon pada 26-27 Agustus, akan memberi kesempatan bagi para penggiat IoT yang berkeinginan untuk mewujudkan proyek IoT merek sebagai solusi dari ke-14 kategori yang disebutkan di atas.(M041/B014)

Editor: Ruslan Burhani