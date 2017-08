28 tewas pasca-vonis pemimpin spiritual di India

New Delhi (ANTARA News) - Sedikit-dikitnya 28 orang dilaporkan tewas dan 250 lainnya terluka dalam kerusuhan pasca-vonis pengadilan terhadap seorang pemimpin spiritual Gurmeet Ram Rahim Singh, yang menampilkan diri sebagai "manusia dewa" dan terlibat kasus pemerkosaan, di Haryana, negara bagian India Utara, Jumat (25/8)."Para pejabat mengatakan 28 meninggal, 250 mengalami luka dalam kekerasan di Panchkula di Haryana," demikian laporan kantor berita Press Trust of India (PTI).Pihak berwenang telah mengerahkan tentara untuk menangani kerusuhan akibat vonis tujuh tahun penjara bagi Gurmeet Ram Rahim Singh.Para pengikut Gurmeet Ram Rahim Singh juga menyerang para wartawan dan membakari sejumlah kendaraan, bangunan dan gerbong kereta di beberapa tempat.Kaki langit distrik Panchkula di dekat Chandigarh, ibu kota negara bagian Punjab dan Haryana, dipenuhi asap tebal.Para pejabat mengatakan polisi mengeluarkan tembakan peringatan dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pendukung Singh.Para pendukung Singh telah berkumpul di Panchkula sejak tiga hari terakhir ini. Mereka mengamuk karena pemimpin mereka ditahan.Kendati pihak berwenang telah mengerahkan ribuan polisi dan pasukan paramiliter, para pendukung Sing terus melakukan kerusuhan di Haryana, Punjab dan New Delhi.Para perusuh, dengan menggunakan obor, telah membakar setidaknya dua stasiun kereta api, satu jaringan listrik serta beberapa pom bensin di Haryana.Di Delhi, satu gerbong kereta dibakar di Anand Vihar, demikian pula dengan dua bus.Pengadilan setempat dalam putusannya, Jumat, menyatakan Singh bersalah melakukan pemerkosaan terhadap dua perempuan pengikutnya pada 2002.Singh langsung ditahan setelah persidangan dan vonis terhadapnya akan diumumkan pada Senin.Pihak berwenang telah menempatkan pagar betis di sekeliling kompleks kediaman Singh di pinggiran kota Sirsa di Haryana.Sosok berusia 50 tahun itu memimpin sebuah kelompok aliran kepercayaan, yang dinamai Dera Sacha Sauda.Sekte itu menyatakan dirinya sebagai "organisasi kesejahteraan sosial dan spiritual."Singh, pemimpin kontroversial dan bernampilan gemerlap, mengklaim bahwa dirinya memiliki 50 juta pengikut dan ia menjalankan kerajaan spiritual.Dalam filmnya yang berjudul "MSG: The Messenger of God (Pembawa Firman Tuhan" dan "MSG2", Singh mengenakan pakaian-pakaian berkilau, mengendarai motor, dan terlihat melemparkan para penjahat ke udara, demikian laporan kantor berita Xinhua China.

