Black Hawk jatuh di Yaman

Helikopter tempur Black Hawk milik angkatan darat AS. (Reuters)

Washington (ANTARA News) - Sebuah helikopter tempur Black Hawk milik angkatan darat Amerika Serikat jatuh di lepas pantai Yaman, Jumat waktu setempat, sewaktu latihan misi pencarian, kata militer AS seperti dikutip Reuters.Komando Sentral AS mengungkapkan seorang awak tengah dicari, sedangkan lima awak lainnya berhasil diselamatkan setelah heli itu jatuh sekitar 32 km dari lepas pantai Yaman pukul 19.00 waktu Yaman.Seorang pejabat AS berkata kepada Reuters bahwa penyebab kecelakaan masih diselidiki.AS kerap menggelar operasi udara melawan Alqaeda Yaman dengan paling sedikit sudah 80 kali melancarkan serangan sejak akhir Februari lalu.AS juga menerjunkan pasukan khusus, termasuk Januari silam di mana seorang personel pasukan elite Navy Seal tewas.

Editor: Jafar M Sidik