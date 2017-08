Prediksi Manchester United vs Leicester City

Manchester (ANTARA News) - Beroleh enam poin dengan melesakkan delapan gol dan belum pernah kebobolan menjadi awal gemilang Manchester United ketika menapaki pekan ketiga kompetisi Liga Inggris musim 2017/18.Manchester United siap menjamu Leicester City dalam pertandingan yang digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, pada Sabtu waktu setempat, atau Sabtu pukul 23.30 WIB. Laga itu akan ditayangkan secara langsung oleh MNC TV/beIN Sports 1.Hasil menggembirakan itu tentu saja memupus dan menghapus stempel negatif bahwa pasukan asuhan manajer Jose Mourinho itu tampil jauh dari efisien. Hanya saja pasukan the Red Devils tidak berkecil hati, karena tim-tim lain juga menunjukkan performa yang semenjana saja.Capaian itu menunjukkan bahwa penampilan Manchester United kian berotot dan bertenaga dalam menggempur lawan, termasuk pertahanan Leicester City.Romelu Lukaku bersama dengan Paul Pogba di kubu Manchester United siap mengobrak-abrik dan merobek jantung pertahanan tim berjuluk the Foxes.Anthony Martial diharapkan mampu mencetak gol ke gawang lawan. Sementara itu, bek Leicester City Harry Maguire diragukan tampil karena masih belum pulih dari cedera lutut ketika Leicester City mengalahkan Sheffield United dengan skor 4-1." Mengenai kontrak anyar (Zlatan Ibrahimovic) ada dua hal yang saya tangkap, dari sisi pemain dan sisi klub. Pemain akan sangat mudah mengatakan selamat tinggal kepada klub...hanya saja ia tidak melakukannya. Ia masih ingin mewujudkan mimpinya dengan tampil bermain di level yang lebih tinggi.""Bagi klub seperti Manchester United, hal itu memerlukan penanganan yang rinci...pemain yang masih mengalami cedera, yang bertekad membela Manchester United. Klub harus merespons pemain itu, untuk itulah saya senang berada bersama dengan klub ini dan para pemainnya.""Mengenai masa depan mereka (Danny Drinkwater dan Riyad Mahrez), spekulasi mengenai mereka demikian terbuka. Spekulasi terus menyebar dan tiada berhenti dari hari ke hari. Spekulasi senantiasa menerpa mereka.""Saya yakin bahwa kami akan berhadapan dengan spekulasi seperti itu sampai ditutupnya jendela transfer."De Gea (penjaga gawang), Valencia, Jones, Bailly, Blind, Matic, Pogba, Mata, Mikhtaryan, Rashford, LukakuSchmeichel (penjaga gawang), Simpson, Maguire, Morgan, Fuchs, Mahrez, Ndidi, James, Albrighton, Okazaki, Vardy* Manchester United tidak terkalahkan dalam 29 laga dari 31 pertandingan terakhir di ajang Liga Inggris.* Manchester United meraih delapan clean sheet dari 11 laga terakhir di ajang Liga Inggris.* Manchester United hanya mengoleksi tujuh kemenangan dari delapan laga kandang melawan Leicester disemua kompetisi.* Manchester United rata-rata mencetak 2,5 gol dalam tiga pertandingan terakhir melawan Leicester City di semua kompetisi.* Manchester United sekurang-kurannya mencetak dua gol dalam tiga pertandingan terakhir di ajang Liga Inggris.* Marcos Rojo siap tampil memperkuat Manchester United.* Jose Mourinho besar kemungkinan tidak akan mengubah formasi pemain.* Di kubu Leicester, manajer Craig Shakespeare bergelut dengan masalah kebugaran enam pemain, mencakup bek tengah Wes Morgan dan Harry Maguire.* Vicente Iborra, Robert Huth, Danny Drinkwater dan Kelechi Iheanacho diragukan tampil memperkuat Leicester City.19/8/17 Swansea City 0 - 4 Manchester United13/8/17 Manchester United 4 - 0 West Ham United8/8/17 Real Madrid 2 - 1 Manchester United2/8/17 Manchester United 2 - 1 Sampdoria30/7/17 Vålerenga Fotball 0 - 3 Manchester United22/8/17 Sheffield United 1 - 4 Leicester City19/8/17 Leicester City 2 - 0 Brighton & Hove Albion11/8/17 Arsenal 4 - 3 Leicester City4/8/17 Leicester City 2 - 1 Borussia VfL Mönchengladbach1/8/17 Burton Albion 2 - 1 Leicester City5/2/17 Leicester City 0 - 3 Manchester United24/9/16 Manchester United 4 - 1 Leicester City7/8/16 Leicester City 1 - 2 Manchester United1/5/16 Manchester United 1 - 1 Leicester City28/11/15 Leicester City 1 - 1 Manchester UnitedManchester United 4 - 0 Leicester CityManchester United 3 - 0 Leicester CityManchester United 2 - 0 Leicester City* Manchester United akan mendominasi penguasaan bola.* Manchester United siap memanfaatkan setiap situasi setpiece untuk mencetak gol ke gawang Leicester City.* Manchester United berusaha mencuri bola dari penguasaan lawan.* Manchester United siap tampil percaya diri setelah menorehkan hasil positif di awal musim kompetisi ini.* The Leicester City perlu mengatrol kepercayaan diri karena menelan empat kekalahan manakala bertanding di Old Trafford.

Editor: Jafar M Sidik