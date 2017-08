Website Pemkab Sukabumi kembali jadi korban hacker

Sukabumi (ANTARA News) - Website resmi milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali menjadi korban hacker padahal web ini baru sepekan pulih dari ulah peretas."Saya baru tahu website resmi www.sukabumikab.go.id kembali diretas, karena baru pekan lalu situs milik Pemkab Sukabumi ini diperbaiki oleh tim informasi dan teknologi," kata Seketaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sukabumi Yudi Panca Yoga di Sukabumi, Sabtu.Informasi yang dihimpun, saat masuk ke website www.sukabumikab.go.id warganet langsung disuguhkan tulisan "Can We Be Friend" dan peretas juga meninggalkan email khoazizgg@gmail.com.Diduga hacker yang meretas website tersebut bertujuan untuk meminta uang kepada Pemkab Sukabumi jika ingin kembali pulih. Namun demikian, pihak diskominfo setempat akan berupaya memulihkan kembali dan tidak mempedulikan permintaan si peretas.Menurutnya, website ini memang sudah sering menjadi sasaran peretasan, tidak diketahui tujuannya apa. Sebab, hacker yang meretasnya banyak tujuan seperti hanya iseng saja, mencari nama hingga meminta sejumlah imbalan."Kami sudah laporkan ke tim IT Diskominfo Kabupaten Sukabumi agar segera ditindak lanjuti, karena website ini dirasa cukup penting untuk warga maupun wisatawan yang ingin mengetahui informasi tentang daerah kami," tambahnya.Di sisi lain, Yudi mengakui hingga saat ini pihaknya belum memiliki ahli keamanan informasi, padahal keberadaannya sangat penting untuk menjaga web-web maupun informasi milik Pemkab Sukabumi.Contohnya, website resmi ini pertahanannya sangat mudah dibobol dan kemungkinan pelakunya masih pemula yang hanya sebatas iseng untuk menunjukan bahwa dirinya ada.(T.KR-ADR/R021)