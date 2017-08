Manchester United gebuk Leicester lewat dua gol pemain pengganti

Jakarta (ANTARA News) - Manchester United melanjutkan tren kemenangan setelah mengalahkan Leicester City dengan skor 2-0 pada pertandingan pekan ketiga Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Sabtu.Dua pemain pengganti yang masuk di babak kedua, Marcus Rashford dan Marouane Fellaini, masing-masing mencetak satu gol yang memastikan pasukan Jose Mourinho itu menyapu bersih tiga kemenangan dalam tiga pertandingan pertama Liga Inggris.Manchester United untuk sementara bercokol di puncak tabel klasemen sementara dengan perolehan sembilan poin, sedangkan Leicester City yang menjadi juara dua musim lalu tertahan di posisi 16 dengan perolehan tiga poin.Pada jalannya laga, kedua tim bermain imbang tanpa gol kendati Manchester United mendominasi serangan melalui sepakan Pogba dan Mkhitaryan.Manchester United berkesempatan memecah kebuntuan pada menit 52 saat pemain Leicester, Simpson, menyentuh bola di kotak penalti saat berupaya menghentikan sepakan Martial.Namun eksekusi penalti RRomelu Lukaku yang mengarah ke sudut kiri gawang The Foxes berhasil dibaca oleh penjaga gawang Kasper Schmeichel sehingga skor tetap kacamata.Jose Mourinho kemudian memasukkan Rashford menggantikan Juan Mata pada menit 67.Pergantian itu pun membuahkan hasil, Rashford berhasil menceploskan bola ke gawang Leicester setelah meneruskan bola sundulan Pogba yang menyambut umpan silang Blind pada menit 70.Empat menit setelah gol itu, Mourinho memasukkan Fellaini menggantikan Henrikh Mkhitaryan.Fellaini kemudian mencetak gol untuk membawa MU semakin memimpin dengan skor 2-0 setelah menerima bola dari Lingard pada menit 84.Menjelang laga berakhir, Leicester mengemas peluang dari sepakan King dan Manchester United juga melancarkan serangan terakhir melalui aksi Lukaku. Namun skor 2-0 untuk kemenangan The Red Devils bertahan hingga laga selesai.De Gea, Jones, Valencia, Bailly, Blind, Matic, Pogba, Martial, Mata, Mkhitaryan, LukakuSchmeichel, Morgan, Simpson, Maguire, Fuchs, James, Ndidi, Albrighton, Mahrez, Okazaki, Vardy

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Ade Marboen