Hasil Liga Prancis: Lyon imbang, Nice tumbang

Jakarta (ANTARA News) - Olympique Lyon hanya mampu bermain imbang 0-0 saat menghadapi Nantes pada pertandingan pekan keempat Liga Prancis di Stade de la Beaujoire, Sabtu.Hasil imbang itu membuat Lyon tertahan di posisi empat dengan delapan poin, atau gagal menggeser Saint-Etienne yang dikalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 3-0 pada laga Jumat kemarin.Nice yang dihuni pemain sekelas Wesley Sneijder dan Dante takluk dengan skor 3-0 dari Amiens yang meraih kemenangan perdana musim ini. Nice pun tertahan di posisi 16, sedangkan Amiens di peringkat 18.Liga Prancis masih menyisakan tiga pertandingan, salah satu yang akan menyita perhatian pecinta sepak bola adalah laga antara Monaco melawan Marseille yang akan digelar pada Senin pagi WIB.Paris Saint Germain 3 - 0 Saint-EtienneNantes 0 - 0 LyonAmiens 3 - 0 NiceBordeaux 2 - 1 TroyesCaen 1 - 0 MetzDijon 2 - 1 MontpellierToulouse 3 - 2 RennesGuingamp vs StrasbourgAngers vs LilleMonaco vs Marseille

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Ade Marboen