Hasil Liga Belanda: Alkmaar menang, FC Twente tumbang

Jakarta (ANTARA News) - AZ Alkmaar meraih kemenangan kedua musim ini seusai mengalahkan Vitesse dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan ketiga Liga Belanda di Stadion Gelredome, Sabtu.AZ Alkmaar menang berkat dua gol yang diciptakan Weghorst, sedangkan satu gol Vitesse tercipta dari sontekan Tim Matavz pada babak kedua. Alkmaar pun berada di peringkat tujuh klasemen sementara dengan mengumpulkan enam poin.FC Twente mengalami kekalahan ketiga secara beruntun setelah ditekuk PEC Zwolle dengan skor 2-0 melalui gol Mokhtar dan Van Polen. PEC Zwolle pun berada di puncak klasemen dengan tujuh poin dari tiga laga.Liga Belanda akan menyajikan beberapa pertandingan yang melibatkan tim-tim besar antara lain Feyenoord melawan Willem II, PSV Eindhoven versus Roda JC dan Venlo kontra Ajax.NAC Breda 2 - 2 Sparta RotterdamVitesse 1 - 2 AZ AlkmaarADO Den Haag 1 - 2 SC HeerenveenPEC Zwolle 2 - 0 FC TwenteHeracles 2 - 2 ExcelsiorFeyenoord vs Willem IIVVV-Venlo vs AjaxFC Groningen vs FC UtrechtPSV Eindhoven vs Roda JC Kerkrade

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Ade Marboen