Hasil dan klasemen Liga Spanyol: Barcelona, Atletico menang

Pos Klub Main Poin 1 Real Sociedad 2 6 2 FC Barcelona 2 6 3 Atlético de Madrid 2 4 4 Girona FC 2 4 5 Levante UD 2 4 6 Real Madrid 1 3 7 SD Eibar 1 3 8 CD Leganés 1 3 9 Valencia CF 1 3 10 Real Betis 2 3 11 RCD Espanyol 1 1 12 Sevilla FC 1 1 13 Athletic Club 1 1 14 Getafe CF 1 1 15 RC Deportivo 2 1 16 RC Celta 2 0 17 Málaga CF 2 0 18 D. Alavés 2 0 19 UD Las Palmas 2 0 20 Villarreal CF 2 0

Jakarta (ANTARA News) - Barcelona mengamankan kemenangan kedua musim ini setelah menundukkan Alaves dengan skor 2-0 berkat dua gol Lionel Messi pada laga yang digelar di Stadion Mendizorroza, Sabtu.Barcelona pun berada di papan atas klasemen Liga Spanyol dengan mengumpukan enam poin, atau menyamai poin Real Sociedad yang mengalahkan Villarreal 3-0.Atletico Madrid berada di urutan ketiga setelah menaklukkan Las Palmas dengan skor 4-1. Sedangkan Girona di peringkat empat seusai menekuk Malaga 1-0.Pada pekan ketiga, Barcelona akan menghadapi rival sekota, Espanyol, dan Atletico Madrid melawan Valencia.Liga Spanyol pekan ini masih menyisakan empat laga antara lain Eibar melawan Athletic Bilbao, Espanyol versus Leganes, Getafe kontra Sevilla, dan Real Madrid melawan Valencia.Real Sociedad 3 - 0 VillarrealReal Betis 2 - 1 Celta VigoAlaves 0 - 2 BarcelonaGirona 1 - 0 MalagaLevante 2 - 2 Deportivo La CorunaLas Palmas 1 - 5 Atletico MadridEibar vs Athletic BilbaoEspanyol vs LeganesGetafe vs SevillaReal Madrid vs Valencia

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Ade Marboen