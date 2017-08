Liverpool istirahatkan Mignolet saat hadapi Arsenal

Jakarta (ANTARA News) - Manajer Liverpool, Juergen Klopp, memutuskan untuk mengistirahatkan kiper utama Simon Mignolet saat timnya menghadapi Arsenal pada pertandingan pekan ketiga Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu.Posisi Mignolet akan digantikan oleh kiper kedua, Loris Karius, sedangkan kiper ketiga, Danny Ward, masuk dalam daftar pemain cadangan.Klopp menyatakan Mignolet membutuhkan waktu istirahat karena selalu bermain dalam empat laga terakhir."Untuk mengistirahatkannya, itu saja. Empat laga dalam waktu yang sangat pendek, terutama bagi kiper," kata Klopp dilansir dari laman resmi Liverpool, Minggu."Dia tidak mau istirahat, itu tak masalah. Kami berbicara tentang hal itu kemarin dan saya benar-benar berpikir itu masuk akal, terutama karena kami memiliki kualitas," kata Klopp.Klopp juga mengistirahatkan bek sayap Alexander-Arnold dan memainkan Joe Gomez di posisi bek kanan.Adapun lini depan Liverpool tetap mengandalkan trisula penyerang lincah Firmino, Mane dan Salah. Sedangkan lini tengah dipercayakan kepada Henderson, Emre Can dan Wijnaldum.Arsenal bertandang ke markas Liverpool dengan mengandalkan Ozil, Welbeck dan Sanchez di lini penyerangan. Sejumlah penyerang juga tersedia di bangku cadangan The Gunners antara lain Theo Walcott, Oliver Giroud dan Lacazette.Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Henderson, Can, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.Cadangan : Ward, Klavan, Alexander-Arnold, Grujic, Milner, Solanke, SturridgeCech; Holding, Koscielny, Monreal; Bellerin, Ramsey, Xhaka, Oxlade-Chamberlain; Ozil, Welbeck, Sanchez.Cadangan: Coquelin, Giroud, Kolašinac, Lacazette, Mustafi, Ospina, Walcott

Editor: Tasrief Tarmizi