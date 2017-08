Liverpool hancurkan Arsenal 4-0

Jakarta (ANTARA News) - Liverpool memenangi pertandingan pekan ketiga Liga Inggris atas Arsenal dengan skor 4-0 di Stadion Anfield, Minggu.Empat gol Liverpool disumbang para penyerangnya yakni Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah dan penyerang pengganti Daniel Sturridge.Kemenangan ini mendorong Liverpool naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan tujuh poin, terpaut dua angka dari pemuncak tabel klasemen Manchester United.Sebaliknya, Arsenal terpeleset ke posisi 16 klasemen karena hanya mengumpulkan tiga angka dari tiga laga yang telah dimainkan.Pada jalannya laga yang disiarkan di televisi nasional, Liverpool mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan kombinasi dari Jordan Henderson yang diarahkan melebar ke sisi sayap.The Reds memiliki peluang saat Alberto Moreno melayangkan umpan silang ke kotak penalti yang disambut sundulan Emre Can. Sayang tandukan gelandang itu melebar dari gawang Petr Cech.Liverpool memimpin 1-0 melalui sundulan Roberto Firmino yang meneruskan umpan silang Joe Gomez dari sayap kanan. Firmino dengan mudah menyambut bola dengan kepalanya kendati bek-bek Arsenal juga berada di kotak penalti pada menit 17.Sebuah umpan terobosan dari Firmino dituntaskan menjadi gol oleh Sadio Mane yang bergerak melebar ke sisi kiri kemudian melepaskan tembakan kaki kanan yang tak mampu di gapai Petr Cech pada menit 40.Pada awal babak kedua, Arsene Wenger mengubah formasi dengan menarik Ramsey kemudian memasukkan Francis Coquelin.Namun Liverpool justru kembali menambah keunggulan menjadi 3-0 berkat aksi individu Mohamed Salah yang mengiring bola dari setengah lapangan kemudian menceploskan bola ke gawang Arsenal. Gol itu bermula dari kesalahan Bellerin yang ceroboh saat menguasai bola pada menit 57.Wenger pun memasukkan dua penyerang, Oliver Giroud dan Lacazette, pada pertengahan babak kedua. Sementara Juergen Klopp memainkan Daniel Sturridge menggantikan Mane.Sturridge memberikan jawaban instan atas kepercayaan Klopp dengan sebuah gol pada menit 77 yang tercipta dari sundulan setelah menerima umpan tajam Salah dari sisi kiri.Hingga 10 menit menjelang laga berakhir, Arsenal belum juga mendapatkan peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan dan skor 4-0 untuk kemenangan The Reds bertahan hingga laga selesai.Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Henderson, Can, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.Cadangan : Ward, Klavan, Alexander-Arnold, Grujic, Milner, Solanke, SturridgeCech; Holding, Koscielny, Monreal; Bellerin, Ramsey, Xhaka, Oxlade-Chamberlain; Ozil, Welbeck, Sanchez.Cadangan: Coquelin, Giroud, KolaĊĦinac, Lacazette, Mustafi, Ospina, Walcott

