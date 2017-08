Facebook-YCAB kembali adakan literasi digital

Kepala Inisiatif Pertumbuhan Ekonomi Facebook Asia Pasifik, Clair Deevy, bersama perwakilan guru saat peluncuran program literasi digital Think Before You Share 2017, yang bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa. (ANTARA News/Handout Facebook Indonesia)

Jakarta (ANTARA News) - Facebook bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) kembali mengadakan literasi digital bagi remaja, melalui kampanye "Think Before You Share"."Internet dan media sosial membawa akses informasi untuk edukasi sehingga anak-anak bisa belajar. Kami ingin memastikan menghadirkan pengalaman yang baik untuk para siswa," kata Kepala Inisiatif Pertumbuhan Ekonomi Facebook Asia Pasifik, Clair Deevy, saat jumpa pers di Jakarta, Senin.Program ini pernah berlangsung tahun lalu, kali ini, program akan diadakan selama 6 bulan antara lain berupa seminar di sekolah menengah atas di Jakarta dan sekitarnya.YCAB dan Facebook akan memberikan materi dasar keamanan berinternet serta bagaimana menggunakan media sosial dengan baik pada remaja.Sekretaris Jenderal YCAB, yang juga pembawa acara, M. Farhan, mengatakan mereka ingin memastikan anak-anak muda memiliki keterampilan yang tepat agar dapat membentuk komunitas online yang positif.Melalui program ini, pelajar diajak berpikir kritis dan berempati dalam menganalisa konten di media sosial.Sementara, Spesialis Program Senior Do Something Indonesia, Demas Ryan, yang turut berpartisipasi dalam porgram ini, mengatakan kampanye juga diadakan secara online agar dapat menjangkau lebih banyak orang."Kami mengharapkan orang-orang paham apa yang diajarkan dan bisa mengimplementasikannya," kata dia.

Editor: Heppy Ratna