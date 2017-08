Berpikir kritis, cara cegah anak sebarkan hoax

Pembawa acara sekaligus Sekretaris Jenderal Yayasan Cinta Anak Bangsa, M. Farhan, saat peluncuran literasi digital bersama Facebook "Think Before You Share" 2017. (ANTARA News/Natisha)





"Sebelum kita melakukan reaksi, kita harus pikir dulu 'benar nggak nih'," kata Farhan, saat ditemui di peluncuran program literasi digital Facebook-YCAB "Think Before You Share", Senin.





Farhan, yang juga pembawa acara, menerima informasi di media sosial tanpa berpikir kritis akan membuat anak merasa dirinya, juga kelompok yang sepaham, adalah yang paling benar.





"Itu bahaya banget karena menutup kemungkinan untuk berinteraksi dan berkomunikasi," kata dia.





Berpikir kritis dan memiliki empati, menurut Farhan, berguna agar anak membuka diri dan melatih diri untuk mendengarkan perbedaan, baik pendapat maupun kelompok.





Tetapi, paling penting, menurut Farhan, agar anak tidak menyebarkan apalagi membuat konten negatif adalah memastikannya tidak menjadi konsumen konten tersebut.





"Itu pintu masuknya, sebelum kamu menciptakan konten kebencian, harus jadi konsumen dulu," kata dia.









YCAB dan Faecbook mengadakan program literasi digital "Think Before You Share" untuk mengajarkan pelajar di tingkat SMA berpikir kritis dan berempati dalam menganalisa konten di media sosial.

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Yayasan Cinta Anak Bangsa, M. Farhan, berpendapat mengajari anak untuk berpikir kritis berguna agar ia terhindar dari tindakan menyebarkan atau membuat hoax atau konten kebencian

