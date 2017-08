Samsung siap perbesar produksi chipset di China

Seoul (ANTARA News) - Samsung Electronics Co Ltd akan berinvestasi 7 miliar dolar AS selama tiga tahun ke depan untuk memperbesar produksi memori chip NAND di China.





Smasung, dalam sebuah berkas peraturan, telah disetujui 2,3 miliar dari nilai total, seperti diberitakan Reuters.





Juru bicara Samsung Electronics menolak berkomentar berapa jumlah kapasitas yang akan ditambah dengan investasi tersebut.





Awal Juli lalu, saat mengumumkan investasi 18,6 miliar dolar di Korea Selatan, Samsung mengatakan akan menambah lini produksi di pabrik NAND di Xi'an, CHina, tapi tidak menyebutkan jumlah investasi.





China sedang mengembangkan produsen memori chip, tapi, menurut para analis, butuh beberapa tahun agar bisa berkompetisi dengan pelaku pasar yang ada sekarang.



Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: AA Ariwibowo