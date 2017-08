Pelatih Persib bersyukur raih poin di kandang Persipura

Jayapura (ANTARA News) - Pelatih sementara Persib Bandung Yaya Sunarya mengaku bersyukur karena bisa meraih poin satu dalam laga melawan tuan rumah Persipura Jayapura dalam Go Jek Traveloka Liga I di stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Senin sore."Terima kasih, ini pertandingan yang susah, sulit, tapi kami bersyukur dari poin maksimal yang kita harapkan tentunnya bukan maksimal draw, tapi maksimal adalah tiga angka, hanya kami dapat satu angka," katanya usai laga di Stadion Mandala, Kota Jayapura.Menurut dia, keberhasilan mencuri poin satu patut disyukuri mengingat laga tersebut dilaksanakan di kandang Persipura Jayapura, namun dengan kerja sama yang keras serta komitmen untuk meraih poin, Hariono dan kawan-kawan bisa menahan imbang 0-0."Kami syukuri, kami nikmati karena apa yang diraih sekarang bukan tanpa kerja keras. Kami berjuang semua, kalau boleh saya kutip, kami bermain 'like a tiger gotten like champion'," katanya.Yaya mengakui bahwa para pemain, pengurus dan manajemen semua berkontribusi dalam meraih poin satu di kandang tim berjuluk Mutiara Hitam itu."Saya berterima kasih kepada semua pemain, dari pemain belakang hingga pemain depan, termasuk kiper. Semua bekerja keras, semua berusaha memenangkan laga tapi mereka juga tidak mau kebobolan, terima kasih," kata Yaya yang juga pelatih fisik Persib Bandung.Sementara itu, kapten tim tim berjuluk si Pangeran Biru itu, Hariono mengaku laga pada sore itu berjalan luar biasa, semua pemain memberikan kontribusi yang positif."Pertama, saya ucapkam syukur alhamdulliah karena kami datang jauh dari Bandung, walau ini bukan poin penuh, hanya satu poin tapi laga sangat luar biasa. Memang cuaca sangat panas dan alhamdulilah kami dari pemain, pengurus dan manajemen bersatu. Sekali lagi, kami bersykur pulang ke Bandung bisa bawa satu poin, dengan harapan laga berikutnya bisa meningkatkan kerja sama dan raih poin,"katanya.Tim Persib Bandung berhasil mencuri satu poin dari kandang Persipura Jayapura, setelah laga yang dipimpin oleh wasit Spartak Danilenko asal Kirgistan berkesudahan 0-0.

Editor: Tasrief Tarmizi