BI perkirakan neraya pembayaran Indonesia 2017 berkisar 7 miliar dolar

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan neraca pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang 2017 berada di kisaran tujuh miliar dolar AS."Neraca pembayaran Indonesia kami perkirakan di 2017 ada di kisaran tujuh miliar dolar AS," kata Agus ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Mantan menteri keuangan tersebut menjelaskan jumlah tersebut menurun dibandingkan surplus tahun lalu yang tercatat sebesar 12 miliar dolar AS.Surplus 12 miliar dolar AS pada 2016 itu terjadi karena ada program pengampunan pajak sehingga ada aliran dana besar yang berpengaruh di transaksi modal."Secara umum surplus tujuh miliar dolar AS masih baik dalam banyak hal karenadankita baik," ucap Agus.NPI sendiri merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu.Dalam NPI, terdapat neraca transaksi berjalan (termasuk barang, jasa, pendapatan) serta neraca transaksi modal dan finansial.

