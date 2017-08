Harga minyak turun di tengah Badai Harvey

New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia berakhir lebih rendah pada Senin (Selasa pagi WIB), ketika Badai Harvey melanda kilang-kilang penyulingan Amerika Serikat.Kini badai tropis Harvey melanda Houston dan bagian lain dari Texas selama akhir pekan. Houston adalah tempat beroperasinya dari beberapa kilang minyak utama Amerika Serikat.Para analis mengatakan bahwa kilang-kilang terpaksa menutup operasi mereka akibat cuaca buruk, sementara harga bensin naik tajam.Harga minyak turun karena penghentian operasi kilang minyak dapat mengurangi permintaan minyak mentah Amerika.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober, turun 1,30 dolar AS menjadi menetap di 46,57 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober, merosot 0,52 dolar AS menjadi ditutup pada 51,89 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, demikian Xinhua melaporkan.(UU.A026)

Editor: Suryanto