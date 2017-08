SEA Games 2017 - Janji Aliansi Suporter Indonesia

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Aliansi Suporter Indonesia di Malaysia (ASIM) berjanji mengawal tim nasional Indonesia hingga akhir pertandingan SEA Games 29 di Kuala Lumpur, Malaysia."Seperti komitmen kami sebagai suporter yang sudah kami sepakati bersama sepuluh bulan lalu, kami akan mengawal Timnas sepakbola Indonesia dari pertandingan pertama hingga akhir pertandingan SEA Games (perebutan perunggu melawan Myanmar)," kata Koordinator ASIM Aditia Dulo di Kuala Lumpur, Selasa.Tidak hanya itu, aliansi ini juga hadir mendukung cabang olah raga selain sepakbola, seperti bulu tangkis, bola voli, futsal dan marathon."Juga, ke depannya kami akan mendukung kontingen Asean Para Games Indonesia yang akan bertanding di acara ASEAN Para Games 2017 Malaysia pada 17-23 September 2017 mendatang," kata Aditia.Aliansi Suporter Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada KBRI Kuala Lumpur yang telah membantu menyediakan tiket pertandingan semifinal vs Malaysia di Stadion Shah Alam 26 Agustus lalu."Alhamdulillah, kami telah distribusikan tiket secara amanah dan tepat sasaran, walaupun tentu saja tiket yang kami dapat tidak mencukupi keseluruhan kebutuhan teman teman yang tergabung dalam aliansi suporter mengingat banyaknya permintaan tiket gratis yang diterima KBRI dari berbagai organisasi warga Indonesia di Malaysia," kata Aditia.Berikut daftar nama kelompok suporter yang menerima kuota tiket gratis dari KBRI pada pertandingan semifinal vs Malaysia lalu :1. Kediri Xtreme Malaya (Persik)2. Ultras Gresik Malaya3. K-Conk Malaysia4. Bonek Malaysia5. Serdadu Sungai Way & Klang6. Persela Fans (Lamongan)7. Viking/Bobotoh Malaysia (Persib)8. Sleman Fans (PSS Sleman)9. Berni Malaya (Persid Jember)10. Sakeramania Malaya (Pasuruan)11. Boromania Malaysia (Bojonegoro)12. Brajamusti Malaya (Yogya)13. Aremania Malaysia14. Ronggamania Malaya (Tuban)15. Mad Mania Malaya (Madiun)16. Kelompok Suporter dari Johor17. Kelompok Suporter dr Indonesia (Medan, Pontianak, Jakarta, Surabaya, & Riau)18. Laros Jenggirat (Persewangi Banyuwangi)19. Super Mania Malaya (Persenga Nganjuk)20. Pasti Mania (Persinga Ngawi)21. Bala Fans (Lampung FC)22. Patifosi Malaysia (Persipa Pati)23. The Bombers (Persik Kendal)24. The Bless Mania (PSIL Lumajang)25. Spartack Malaya (Padang)Aditia menyatakan akan terus merapatkan hubungan dengan kelompok suporter lain yang belum terdata dalam daftar itu."Semoga kita dapat berkolaborasi secara apik dalam berbagai event olah raga di Malaysia," kata dia.

Editor: Jafar M Sidik