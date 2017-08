Uber tawari bos Expedia jabatan CEO

San Francisco (ANTARA News) - Uber menawari bos Expedia, Dara Khosrowshahi, jabatan CEO dan dia kemungkinan akan menerimanya, menurut pengajuan saham kepada regulator Amerika Serikat, Senin (28/8)."Seperti yang mungkin Anda ketahui sekarang, Dara Khosrowshahi sudah diminta untuk memimpin Uber," bunyi salinan sebuah memo dari ketua dewan Expedia Barry Diller kepada karyawan Expedia yang termasuk dalam pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Efek (Securities and Exchange Commission/SEC)."Belum ada yang difinalisasi, tapi setelah membahas hal ini dengan Dara, saya yakin dia berniat menerimanya."Khosrowshahi menjadi calon terdepan di antara tiga calon CEO lainnya selama rapat dewan perusahaan pada akhir pekan, demikian dilansir The New York Times pada Minggu, mengutip dua orang yang mengetahui keputusan tersebut.Uber dan Expedia belum menanggapi permintaan untuk memberikan pernyataan, demikian AFP.

Penerjemah: Monalisa

Editor: Gilang Galiartha