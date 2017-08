Sea Games 2017 - Tambah enam emas Indonesia tetap di bawah Singapura

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Indonesia dipastikan tidak bisa mengejar pesaing terdekat Singapura setelah hanya meraih tambahan enam medali emas sehari menjelang berakhirnya SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Selasa.Tim merah putih setelah hari ke-11 SEA Games 2017 mengumpulkan 38 emas, 62 perak dan 89 perunggu setelah menambahkan enam emas, masih terpaut jauh di bawah capaian Singapura dengan 56 emas, 54 perak dan 73 perunggu.Dengan hasil pengumpulan medali seperti itu maka Indonesia harus puas tidak beranjak dari posisi lima klasemen medali di bawah Singapura yang berada di urutan keempat.Sementara itu tuan rumah Malaysia dipastikan juara umum dengan raihan 140 emas, 90 perak dan 85 perunggu, meskipun cabang sepak bola tim tuan rumah kalah 0-1 dari Thailand dalam final.Thailand membuntuti di urutan kedua dengan 70 emas, 87 perak dan 85 perunggu, disusul Vietnam di posisi ketiga dengan 58 emas, 50 perak dan 59 perunggu.Indonesia pada hari ke-11 atau sehari menjelang penutupan SEA Games 2017, Selasa, mendapat tambahan enam medali emas; dari cabang pencak silat Wewey Wita yang memenangi kelas B putri, angkat besi 69kg putra Deni, ski air jumping putra dari Muhammad Zahidi Putu, bulutangkis tunggal putra Jonathan Cristie, dan dari taekwondo kyorugi -63kg putra atas nama Ibrahim Zarman, serta dari Deni di angkat besi I Ketut Ariana di kelas 77kg putra.Selain itu Indonesia juga menambahkan delapan medali perak dari ski air jumping putra Ade Pwrmana, ski air jumping putru Rossi Rusdi Amir, ski air slalom putra Indra Hardinata, ski air trick putra Dimas Ridho Suprihono, ice sjating short track 500 putra dari Steven Wiharja, pencak silat kelas E putri Pipiet Kamelia, pencak silat kelas A putra Firman, balap sepeda track 500m putri time and trial Crismonita Dwi Putri.Begitu juga Indonesia mendapat tambahan 25 medali perunggu diantaranya dari dari; ski air slalom putri Ummu Thoyibah Sholihah, ski air jumping putri Nur Alimah Priambodo, pencak silat kelas D putri Sarah Tria Monita, kriket tim putra, balap sepeda teack 500m putri time and trial, Santia Tri Kusuma, ski air trick putra Febrianto Kadir, ski air trick putri Nur Alimah Priambodo, bulu tangkis tunggal putra Ikhsan Maulana, bulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, pencak silat klas B putra Galang Tri Widya Putra, pencak silat klas C putra Hanifan Yudani Kusumah, pencak silat klas F putra Komang Harik Adi Putra, pencak silat klas H putra Anton Yus Permana, pencak silat klas J putra Eko Febrianto, loncat indah papan 3 putri Eka Purnama Indah dan Linadini Yasmin, loncat indah papan 10m Andriyan dan Della Dinarsari Harimurti, pencak silat tunggal putri Puspa Arumsari, pencak silat regu putri, sepak bola, balap sepeda putra Keirin a.n. Muhammad Nurfathoni, balap sepeda tim pursuit putra, bulu tangkis ganda putra, Muhammad Rian Ardianto dan Fajar Alfian, squash tim putra, squash tim putri, loncat indah papan sinkro 3m Adityo Restu Putra dan Tri Anggoro Priambodo.

Editor: B Kunto Wibisono