Orange TV gelar "Meet and Greet" di Bekasi

Jakarta (ANTARA News) - Televisi jagoan sepak bola Orange TV menghadirkan pemain Maman Abdurrahman, Sutanto Tan, dan Ramdani Lestaluhu dalam acara Meet and Greet, di Bekasi, Jabar, akhir pekan lalu.

Dalam Meet and Greet ini pelanggan Orange TV berkesempatan untuk bertemu langsung dengan bintang bola yang berlaga di kompetisi Gojek Traveloka Liga 1.





Tidak sekedar bertemu, ada sensasi lain yang dirasakan 10 pelanggan OrangeTV yang beruntung, pelanggan Orange TV juga bisa berfoto bersama bintang idolanya, ngobrol sepuasnya,serta bagi yang beruntung bisa memperoleh jersey original tim yang berlaga di Liga 1 di acara Meet and Greet ini.





Commercial Director, OrangeTV Greeny Dewayanti dalam rilisnya diterima di Jakarta, Selasa mengungkapkan “Kegiatan Meet And Greet ini akan memanjakan pelanggan dan memberikan pengalaman tidak terlupakan bertemu dengan pemain sepakbola idolanya dan mendapatkan Jersey dengan tanda tangan asli pemain Persija Jakarta.”





Jakarta merupakan Kota ke-4 yang didatangi oleh Orange TV, Rangkaian Meet and Greet ini juga bisa melihat langsung secara dekat latihan tim favorit mereka Persija Jakarta.





"Meet And Greet ini semakin lengkap dengan mendapatkan kesempatan menonton langsung pertandingan Persija Jakarta VS Persela Lamongan Minggu 27 Agustus 2017 Pukul 18:30 di Stadion Patriot Bekasi, yang juga tayang di Festival #604/#1604, semua pelanggan dijamu dengan Tiket VIP agar memilki pengalaman tak terlupakan," Tambah Greeny.





Memasuki pekan ke-22 Go-Jek Traveloka Liga 1 semakin sengit. Bali United yang ada di puncak klasemen ditempel ketat Bhayangkara FC dan PSM Makassar di posisi kedua dan ketiga. Persaingan di Tiga Besar klasemen menjadi makin sengit setelah Persipura Jayapura ditahan Persib Bandung tanpa gol, Senin (28/8). Hasil imbang itu membuat tim berjuluk Mutiara Hitam itu naik ke peringkat ketiga klasemen sementara memasuki pekan ke-22





Bagi pecinta bola, berlangganan Orange TV adalah solusi yang tepat guna memuaskan dahaga terhadap aksi tim kesayangan di layar kaca. Dengan harga paket yang terjangkau, Orange TV memberikan value for money bagi penggila bola karena tak hanya Liga 1 tapi seluruh liga bergengsi Eropa seperti Premier League Inggris, La Liga Spanyol, Liga Champions, Liga Europa, Major League Soccer.





Untuk dapat menyaksikan pertandingan Gojek Traveloka Liga 1 2017 Pelanggan Orange TV harus mengaktifkan paket Sporty+/Family/Blackdiamond dan All Channel bagi pelanggan KU band atau paket Olahraga+/Keluarga/Hiburan dan All Channel utk pelanggan C band. Mulai dari 99rb Kompetisi Gojek Traveloka Liga 1 dapat disaksikan di Channel Festival #604/1604. Selain itu Gojek Traveloka Liga 1 dapat juga disaksikan melalui Genflix, download aplikasi Genflix sekarang di Google Playstore Gratis.





Editor: Ruslan Burhani