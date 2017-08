Tokyo (ANTARA News) - Kurs dolar AS berpindah tangan di kisaran paruh atas 109 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Rabu, menyusul kenaikan lebih dari satu yen semalam (Selasa) di New York setelah data ekonomi kuat.Ketika pasar dibuka, dolar dikutip pada 109,79-80 yen dibandingkan dengan 109,71-81 yen di New York dan 108,50-51 yen di Tokyo pada Selasa (29/8) pukul 17.00 waktu setempat.Sementara itu, euro dikutip 1,1970-1970 dolar dan 131,42-43 yen terhadap 1,1967-1977 dolar dan 131,37-47 yen di New York, serta 1,2047-2048 dolar dan 130,71-75 yen pada perdagangan Selasa (29/8) sore di Tokyo.

Editor: AA Ariwibowo