iPhone terbaru akan meluncur 12 September?

Belum diketahui jelas, apakah iPhone terbaru tersebut adalah iPhone 7s, iPhone 7s Plus atau iPhone 8.Dikutip dari Phone Arena, acara tersebut kabarnya akan berlangsung di Steve Jobs theater di kampus Apple, tempat baru yang dapat menampung 1.000 orang.Permintaan untuk perangkat premium Apple iPhone 8 diperkirakan akan menguat. Menurut firma riset 451 Research, 52 persen konsumen yang akan membeli smartphone dalam 90 hari ke depan mengatakan bahwa mereka akan membeli iPhone. Ini adalah persentase tertinggi untuk perangkat tersebut sejak 2010.iPhone yang diluncurkan pada ulang tahun ke-10 Apple itu diharapkan akan menampilkan panel OLED dengan layar, sistem deteksi wajah, baterai tahan lama, chipset terbaru Apple A11 dan fitur realitas tertambah atauPonsel pintar tersebut kabarnya akan ditawarkan dalam versi penyimpanan 64GB, 256GB dan 512GB, dan diprediksi dibandrol dengan harga antara 1.000 dolar AS sampai 1.400 dolar AS (sekitar Rp13 juta - Rp19 juta).Selain iPhone, Apple diperkirakan akan memperkenalkan Apple Watch Series 3 pada acara tersebut. Arloji pintar seri terbaru itu kabarnya akan dibekali slot SIM card dan radio LTE, yang membuatnya dapat terhubung ke internet tanpa harus dipasangkan ke iPhone.Baca juga: Apple Watch terbaru dirancang untuk olah raga