Nadal lalui langkah pertama untuk peluang bertemu Federer

New York (ANTARA News) - Petenis peringkat satu dunia Rafael Nadal menundukkan Dusan Lajovic dengan skor 7-6(6), 6-2, 6-2 untuk melaju ke putaran kedua AS Terbuka pada Selasa, membuka jalur untuk pertemuan dengan Roger Federer di Flushing Meadows.Ketika pertandingan Grand Slam tahun ini diyakini akan menggembirakan para penggemar tenis pada 8 September ketika, jika semuanya berjalan lancar, Nadal dan Federer akan saling bertarung untuk memperebutkan tempat di final.Salah satu rivalitas terbesar pada olahraga ini, Federer, juara AS Terbuka sebanyak lima kali, dan Nadal, juara dua kali, telah bertemu satu sama lain sebanyak 37 kali selama bertahun-tahun namun mereka tidak pernah saling berjumpa di lapangan keras Flushing Meadows.Di lapangan tanah liat Prancis Terbuka, rumput Wimbledon, dan suasana panas Australia, maestro elegan asal Swiss dan petenis berotot asal Spanyol ini telah bertarung untuk gelar demi gelar dan meski tidak ada trofi untuk diperebutkan pada pertemuan di New York, pertandingan ini tetap akan menarik minat banyak orang.Federer akan mengikuti jejak Nadal di Stadion Arthur Ashe pada Selasa malam, ketika ia harus mengakhiri laju petenis tuan rumah Frances Tiafoe."Hari ini saya menang. Itu yang terpenting bagi saya,” kata Nadal kepada wartawan seperti dikuti Reuters. "Saya yakin saya siap.”Setelah tampil buruk pada turnamen-turnamen menjelang AS Terbuka yang mencakup kekalahan mengejutkan pada 16 besar dari petenis Remaja Kanada Denis Shapovalov di Montreal dan kekalahan dari Nick Kyrgios pada perempat final Cincinnati, Nadal memerlukan beberapa gim untuk menemukan iramanya saat melawan petenis peringkat 85 asal Serbia itu.Petenis 21 tahun tersebut, yang mengejar kemenangan perdananya di AS Terbuka, tidak memperlihatkan tanda-tanda gugup, menggunakan pukulan-pukulan groundstrokenya untuk mendapatkan break awal sehingga unggul 4-2, empat gim sebanyak yang ia menangi pada pertemuan sebelumnya dengan Nadal, saat kalah pada 16 besar pada Prancis Terbuka 2014.Namun Nadal segera menemukan zona nyamannya, balas mematahkan servis lawan pada kedudukan 5-5 untuk memaksakan tiebreak yang ia menangi dengan skor 8-6.Nadal memberikan pelajaran lain kepada petenis muda Serbia itu, mematahkan servis lawannya pada kesempatan pertama pada set kedua dan ketiga untuk mempertajam rekornya di putaran pertama AS Terbuka menjadi 13-0.(Uu.H-RF)

Editor: Fitri Supratiwi