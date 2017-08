Federer tundukkan Tiafoe untuk melaju ke putaran kedua

New York (ANTARA News) - Petenis peringkat ketiga dunia Roger Federer sukses mengatasi hambatan pada babak pertama yang diberikan Frances Tiafoe, ketika petenis Swiss itu menang 4-6, 6-2, 6-1, 1-6, 6-4 atas remaja AS tersebut di depan para penonton yang membludak pada AS Terbuka, Selasa.Federer lebih terlihat tenang ketimbang gembira ketika pukulan forehand Tiafoe membentur net pada match point untuk mempertahankan harapannya meraih gelar Grand Slam ke-20 tetap hidup.Tiafoe (19) mematahkan servis Federer pada gim pertama pertandingan ini, dan mendapatkan sorakan "Ayo!!!" ketika pukulan forehandnya masuk ke dalam garis untuk memenangi set pembukaan.Federer, yang menjuarai Australia Terbuka dan Wimbledon tahun ini sejak mengakhiri absen enam bulannya tahun lalu, segera menemukan iramanya ketika ia mematahkan servis Tiafoe untuk unggul 3-1 pada set kedua dan memenangi sembilan dari sepuluh gim selanjutnya.Bagaimanapun, penampilan buruknya kembali pada menit ke-23 set keempat ketika servis dan akurasi backhandnya benar-benar tidak menguntungkannya.Meski akhirnya berhasil menang, penampilan tidak meyakinkan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kesehatan petenis 36 tahun asal Swiss itu, yang absen pada Cincinnati Masters awal bulan ini karena cedera punggung, demikian dikutip dari Reuters.(Uu.H-RF)

