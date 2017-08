Harga referensi CPO turun pada September

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi minyak sawit mentah (/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode September 2017 sebesar 697,26 dolar AS per metrik ton atau turun 0,06 persen dari bulan sebelumnya."Harga referensi CPO sedikit melemah bulan ini dan tetap berada pada level di bawah 750 dolar AS. Untuk itu, pemerintah kembali mengenakan BK sebesar nol dolar AS/MT untuk periode September 2017," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan dalam siaran pers kementerian, Rabu.Penetapan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.BK CPO September 2017 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017 sebesar nol dolar AS/MT, sama dengan BK CPO Agustus 2017.Sementara itu, harga referensi biji kakao pada September naik 92,07 dolar AS atau 4,88 persen dari 1.886,39 dolar AS/MT pada bulan sebelumnya menjadi 1.978,46 dolar AS/MT.Hal tersebut berdampak pada penetapan HPE biji kakao, yang juga naik 90 dolar AS atau 5,88 persen dari 1.614 dolar AS/MT pada bulan sebelumnya menjadi 1.704 dolar AS/MT pada September.Harga referensi dan HPE biji kakao, yang naik antara lain karena menguatnya harga internasional, tidak mengubah BK biji kakao.BK biji kakao tetap nol persen menurut Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017.HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit juga tidak berubah dari periode bulan sebelumnya.

Editor: Maryati