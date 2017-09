Band metal asal Bandung sukses guncang WOA

Jakarta (ANTARA News) - Band metal asal Bandung, Jawa Barat, Beside, berhasil mengguncang panggung kontes metal dunia Wacken Open Air (W:O:A) 2017 di Jerman, awal Agustus.Band yang diawaki Agung Suryana (vokal), Roy Nat Siregar (gitar), Tri Afrizal (bas), Rizky Aditya (gitar) dan Achmad Rustandi (drum) itu tampil enerjik dengan membawakan empat lagu andalan mereka. Aksi mereka sukses menghentak ribuan penggemar musik cadas yang berasal dari berbagai penjuru dunia."Sebenarnya manggung di hadapan ribuan orang itu sudah biasa saat kami konser di Indonesia. Tapi ini Wacken, atmosfirnya beda. Seluruh pecinta musik metal dari penjuru dunia datang dan sangat antusias sekali," ujar penggebuk drum Beside, Achmad Rustandi, di Jakarta, Rabu.Meski sempat grogi, Beside berhasil menghipnotis penonton dalam dentuman beat metal yang mereka bawakan di atas panggung. Dia bercerita, lagu kedua yaitu "Ambisi Arogansi" penonton terlihat semakin menikmati karakter musik yang dibawakan oleh Beside. Antusiasme yang ditunjukkan oleh penonton yang ada di situ semakin mengangkat adrenalin personel Beside. Puncaknya, pada dua lagu sisa yaitu "Under Hollow" dan "Dead of War", Beside berhasil mengeluarkan performa terbaik mereka.Beside merupakan band perwakilan Indonesia yang terpilih lewat kompetisi Wacken Metal Battle Indonesia (WMBI) 2017 yang digagas DCDC Dreamworld pada Mei lalu."Kalau grogi, sudah pasti. Apalagi ini kan pengalaman pertama kami tampil di ajang metal paling besar di dunia. Tapi di lagu kedua dan selanjutnya, kami sudah bisa menguasai keadaan."Sementara itu perwakilan dari DCDC Dreamworld, Uwie Fitriani, menjelaskan bahwa penampilan Beside di panggung W:O:A 2017 menjawab ekspektasi banyak orang,terutama ketika band ini memenangi ajang WMBI 2017."Penampilan Beside di W:O:A bisa selevel dengan band-band internasional lainnya. Ditambah lagi ini adalah bandAsia pertama yang manggung di W:O:A membuat penonton semakin antusias," kata Uwie.Selain Beside Goes to W:O:A 2017, Program DCDC Dreamworld yang sudah dilakukan diantaranya ialah Bandung Blasting 2015 yang merupakan program tur bagi band-band metal untuk menggelar tur internasional; Karinding Goes To Europe 2016 hingga Dead Squad Japan Tour 2016.(T.I025/T007)

Editor: Ruslan Burhani