Sharapova terkesan dengan sambutan di AS Terbuka

New York (ANTARA News) - Petenis Rusia Maria Sharapova merasa terkesan saat tampil di turnamen AS Terbuka tahun ini, khususnya karena sembutan hangat dari penonton dan penghormatan dari para pemain lainnya, sejak ia kembali tampil setelah hukuman skorsing 15 bulan akibat doping."Saya mendapat sambutan yang menakjubkan dari para fans sejak saya kembali bertanding, itu sangat spesial. Saya merasakan itu secara nyata sejak saya kembali," kata Sharapova setelah mencatat kemenangan di putaran kedua turnamen Grand Slam AS Terbuka di New York, AS, Rabu (Kamis WIB).Sharapova menang dalam tiga set atas petenis Hongaria Timea Babos 6-7(4) 6-4 6-1.Sebelumnya, para putaran pertama ia membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan kedua Simona Halep.Berikutnya Sharapova di putaran ketiga akan menghadapi Sofia Kenin dari Amerika Serikat.Terkait doping, Sharapova tetap mengatakan bahwa ia tidak tahu adanya perubahan kebijakan soal meldonium yang dipakainya selama tiga tahun sebelum obat itu masuk dalam daftar yang dilarang pada 2016.

Editor: AA Ariwibowo