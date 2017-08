Sharapova taklukkan Babos di AS Terbuka

New York (ANTARA News) - Maria Sharapova memperpanjang kebangkitan Grand Slamnya ketika mantan petenis peringkat satu dunia itu menaklukkan petenis Hungaria Timea Babos dengan skor 6-7(4), 6-4, 6-1 pada Rabu untuk melaju ke putaran ketiga AS Terbuka.Petenis Rusia itu, pada penampilan pertamanya di ajang utama sejak ia kembali dari skors 15 bulan akibat kasus doping pada April, tidak memiliki inspirasi yang sama yang membantunya mengalahkan petenis peringkat dua dunia Simona Halep pada putaran pembukaan.Sharapova, yang mendapatkan wild card untuk dapat mengikuti turnamen ini, melakukan terlalu banyak unforced error pada set pertama yang menampilkan enam kali break.Bagaimanapun, saat ia sudah menemukan irama permainannya pada set kedua, petenis 30 tahun yang mengenakan dress pink pastel, tiba-tiba terlihat bersinar seperti berlian, menundukkan Babos pada set penentuan yang berlangsung berat sebelah.Petenis Hungaria itu takluk pada match point kedua ketika ia melepaskan pukulan backhand panjang, yang memicu sorak sorai di Stadion Arthur Ashe.Petenis Rusia ini memiliki jalur yang jelas menuju semifinal, di mana ia dapat bertemu favorit turnamen ini Garbine Muguruza asal Spanyol.Sharapova mengawali pertandingan dengan kurang meyakinkan ketika Babos, yang memadukan permainan gerak tubuh dan forehandnya dengan sempurna, membuka keunggulan 2-0.Petenis Rusia itu tiba-tiba memaksakan tiebreak namun melakukan sejumlah forehand yang buruk untuk membuat Babos unggul.Sharapova menjadi lebih vokal ketika ia menyelamatkan break point pada gim keenam, yang terbukti menjadi titik balik pertandingan ini.Juara AS Terbuka 2006 itu mematahkan serve lawannya pada gim selanjutnya dan menahan untuk mengunci set kedua ketika Babos merasakan peluangnya kini telah hilang.Sharapova kemudian dua kali mematahkan serve lawannya pada set penentuan untuk memimpin 4-1 dan memastikan tiketnya ke putaran ketiga.

Editor: AA Ariwibowo