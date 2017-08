Kejutan AS Terbuka, Wozniacki tumbang di tangan Makarova

New York (ANTARA News) - Ekaterina Makarova dari Rusia menciptakan kejutan pada AS Terbuka setelah menumbangkan unggulan kelima Caroline Wozniacki. Ini adalah kemenangan pertama Makarova dalam delapan pertemuannya dengan mantan petenis nomor satu dunia itu.Petenis unggulan 40 itu pun melenggang ke putaran ketiga setelah menang 6-2 6-7(5) 6-1.Dua kalidi Flushing Meadows, Wozniacki tiba di New York dengan ambisi merebut gelar Grand Slam pertamanya. Petenis berusia 27 tahun itu sudah enam kali mencapai final Grand Slam namun selalu gagal juara.Petenis Denmark yang paling banyak memenangkan pertandingan dibandingkan dengan pemain Tour WTA mana pun selama musim ini, langsung menghadapi masalah untuk kemudian kehilangan set pertama dengan mudah.Makarova melaju pada set kedua dengan langsung mematahkan lawannya pada kesempatan pertama. Petenis Rusia ini lebih sulit menutup set ini karena Wozniacki gigih melawan untuk memaksakan, tapi akhirnya dia merampas set ini dengan 7-5.Makarova tak tertahankan pada set terakhir dengan menyapu lima game pertama set ketiga untuk memancangkan fondasi kemenangan yang sekaligus mengubur ambisi Wozniacki untuk menjadi lagi petenis nomor satu dunia, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik