Mbappe bergabung ke PSG

Paris (ANTARA News) - Pemain muda Prancis Kylian Mbappe, salah satu bakat paling menjanjikan di Eropa, bergabung dengan Paris St Germain (PSG) pada Kamis.Penyerang 18 tahun itu didatangkan sebagai pemain pinjaman dari AS Monaco.Klub Liga Prancis PSG memiliki opsi untuk membeli sang pemain pada akhir musim, kata klub ibukota itu pada Kamis.Tidak ada detail keuangan yang diumumkan dari kesepakatan ini, namun media Eropa melaporkan bahwa PSG akan membayar sampai 180 juta euro untuk pemain belia ini, membuatnya menjadi pemain termahal peringkat kedua di dunia setelah Neymar, pemain Brasil yang didatangkan PSG dari Barcelona dengan nilai 222 juta euro di awal Juni."Paris Saint-Germain dengan gembira mengumumkan kedatangan Kylian Mbappe. Penyerang internasional Prancis yang ditransfer sebagai pemain pinjaman dari AS Monaco sampai 30 Juni 2018," kata PSG dalam pernyataannya."Kesepakatan peminjaman juga mencakup opsi panggilan untuk Paris St Germain yang, ketika dilaksanakan, akan mengikat sang pemain ke Paris St Germain sampai 30 Juni 2022."PSG yang dimiliki konsorsium Qatar ini sekarang telah menghabiskan uang lebih banyak dari klub manapun dalam satu bursa transfer, dan akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana mereka mengatasi peraturan-peraturan Financial Fair Play (FFP) UEFA.Tidak ada penjelasan mengapa Mbappe didatangkan sebaga pemain pinjaman, namun media lokal mengatakan ini adalah upaya untuk memecah pembayaran, untuk memastikan PSG tidak melanggar peraturan-peraturan FFP yang ditujukan untuk menghentikan klub-klub dengan pemilik kaya membeli jalan untuk meraih kesuksesan.Mbappe, yang lahir di pinggiran Paris, menggebrak ke panggung dunia pada musim lalu, mencetak 26 gol dan mencatatkan 14 assist di semua kompetisi untuk Monaco, membantu klub memenangi gelar Liga Prancis dan mencapai semifinal Liga Champions."Untuk pemain muda manapun dari wilayah Paris, merupakan hal yang sering menjadi impian untuk mengenakan kaus merah dan biru dan pengalaman atmosfer unik di Parc des Princes," kata Mbappe kepada situs resmi klub (www.psg.fr)."Saya benar-benar ingin menjadi bagian dari proyek klub, yang merupakan salah satu yang paling ambisius di Eropa. Bersama rekan-rekan setim saya yang baru, saya berniat untuk meneruskan kemajuan saya sambil membantu tim mencapai tujuan-tujuan yang sangat besar yang telah dicanangkan."Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi berkata: "Merupakan hal esensial bagi sepak bola Prancis bahwa kami mempertahankan dan membantu perkembangan talenta hebat di kejuaraan kami.""Di antara pemain-pemain seusianya, tidak diragukan lagi ia merupakan yang paling menjanjikan di dunia dengan teknik, fisik, dan kualitas-kualitas mentalnya.""Sejak ia melejit di level tertinggi, ia telah mendapatkan reputasi hebat sebagai talenta muda yang sangat menghormati sesama, terbuka, ambisius, dan telah sangat matang."Pemain internasional Prancis itu, yang telah dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Eropa selama bursa transfer, termasuk Barcelona, merupakan rekrutan keempat PSG sepanjang bursa transfer setelah Neymar dan dua pemain bertahan Yuri Berchiche serta Dani Alves.

Editor: AA Ariwibowo