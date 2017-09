Selebriti Hollywood ikut dalam pemulihan bencana badai Harvey

(Uu.KR-DVI/M016)

Los Angeles (ANTARA News) - Bintang pop Miley Cyrus dan pemenang Oscar Sandra Bullock serta Leonardo DiCaprio berjanji akan menggalang dana untuk membantu korban badai Harvey, Kamis.Sementara itu Beyonce pada Kamis mengatakan dirinya mengirim sebuah tim ke kampung halamannya di Houston, Texas, untuk membantu usaha pemulihan.Selain itu, donasi terorganisasi dari bintang NFL asal Houston, J.J. Watt telah mencapai 10 juta dolar AS yang terkumpul dari sumbangan selebriti dan orang biasa pada Kamis.Tak hanya Beyonce, adiknya Solange Knowles, mengumumkan konser amalnya di Boston dan New York pada bulan September dan Oktober.Cyrus yang tampak menangis mengumumkan memberi sumbangan sebesar 500 ribu dolar AS dalam penampilan emosionalnya di "The Ellen DeGeneres Show.""Bencana itu benar-benar membuat saya sedih... Saya pulang untuk melihat tujuh anjing saya dan jika saya tidak memilikinya lagi, itu akan menjadi hal yang menyedihkan, jadi saya sangat senang bisa membantu sebisa saya. Dan saya harap orang-orang mengerti dan bisa menempatkan diri di posisi para korban, " ungkap Cyrus.Sekitar 779 ribu orang Texas telah diperintahkan untuk mengungsi dan 980 ribu lainnya meninggalkan tempat secara sukarela di tengah kekhawatiran waduk dan sungai yang meluap dapat mengakibatkan banjir baru pada Kamis.Harvey yang mendarat akhir pekan lalu menjadi badai paling dahsyat yang menghantam Texas dalam setengah abad, namun kini telah melemah menjadi siklon tropis.Bintang "Gravity" Bullock, dan yayasan milik DiCaprio mengatakan pada pekan ini bahwa mereka masing-masing akan menyumbang 1 juta dolar AS kepada organisasi yang membantu orang pulih dari bencana banjir.Beyonce, salah satu selebriti terkenal asal Houston, meluncurkan BeyGOOD Houston di situs webnya. Sebuah pernyataan mengatakan bahwa tim dari yayasan filantropi BeyGOOD milik Beyonce menuju ke kota untuk membantu upaya bantuan, dan situs web tersebut meminta penggemar untuk memberikan sumbangan kepada dua kelompok lokal yang bekerja di sana.Penyanyi "Lemonade" yang sekarang tinggal di Los Angeles itu belum mengatakan apakah dia memberikan sumbangan pribadi, namun menurut pastornya Rudy Rasmus, dia cenderung membuat usaha amalnya tidak terpublikasi."Beyonce sangatlah tertutup dan telah melakukan banyak hal yang dia minta agar kami tidak umumkan dan mempublikasikannya selama bertahun-tahun," ujar Rasmus kepada situs web selebriti TMZ.com dalam wawancara pekan ini."Dia telah benar-benar melangkah maju dan ini merupakan berkah besar bagi kami," tambah Rasmus, yang meluncurkan lembaga nirlaba Bread for Life di Houston pada 1992 untuk memberi makan orang-orang gelandangan. Demikian laporan Reuters.

Editor: Tasrief Tarmizi