Tiongkok keluarkan siaga biru untuk Topan Mawar

Beijing (ANTARA News) - Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok (NMC) pada Jumat mengeluarkan peringatan siaga biru untuk Topan Mawar, yang diperkirakan menerjang Provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan pada Ahad.Pada pukul 05.00 Jumat, mata Topan Mawar, topan ke-16 tahun ini di wilayah tersebut, berada di atas Laut Tiongkok Selatan, sekitar 590 kilometer di sebelah tenggara Shenzhen, Guangdong, dengan angin berkecepatan sampai 18 meeter per detik, kata Observatorium Nasional.NMC memperkirakan bahwa Topan Mawar dapat tumbuh jadi lebih kuat saat bergerak ke arah barat-laut dengan kecepatan sekitar 10 kilometer per jam ke arah bagian tengah Guangdong, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam. Topan itu diperkirakan memasukan daratan di daerah pantai pada Ahad dengan kecepatan angin 38 meter per detik.Inti topan tersebut diperkirakan menjadi lemah dengan cepat setelah topan itu memasuki daratan.Mulai Jumat sampai Sabtu, Topan Mawan diperkirakan membawa angin kencang ke sebagian perairan di dekat Fujian dan Taiwan, serta beberapa bagian Laut Tiongkok Selatan. Sementara itu, beberapa bagian Guangdong dan Tawain diperkirakan menghadapi badai, kata NMC.NMC menyarankan pemerintah setempat agar melakukan langkah pencegahan terhadap kemungkinan bencana, dan kapal di daerah yang terpengaruh disarankan kembali ke pelabuhan.Tiongkok memiliki sistem peringatan empat-tingkat dengan kode-warna untuk cuaca buruk --merah adalah yang paling serius, lalu diikuti oleh oranye, kuning dan biru.(Uu.C003)

