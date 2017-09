Ringkasan pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Eropa

Jumat, 1 September



Republik Ceko 1 Vladimir Darida 78



Jerman 2 Timo Werner 4, Mats Hummels 88



Babak pertama: 0-1



Norwegia 2 Joshua King 32pen, Rashad Sadygov 60og



Azerbaijan 0



Kartu merah: Badavi Guseynov 90



Babak pertama: 1-0



San Marino 0



Irlandia Utara 3 Josh Magennis 70,75, Steven Davis 77pen



Babak pertama: 0-0





Denmark 4 Thomas Delaney 15, Andreas Cornelius 42, Nicolai Jorgensen 59, Christian Eriksen 80



Polandia 0



Babak pertama: 2-0



Romania 1 Alexandru Maxim 90+1



Penalti gagal: Bogdan Stancu 55



Armenia 0



Kartu merah: Taron Voskanyan 54



Babak pertama: 0-0







Lithuania 0



Skotlandia 3 Stuart Armstrong 25, Andrew Robertson 30, James McArthur 72



Babak pertama: 0-2







Malta 0



Inggris 4 Harry Kane 53,90+2, Ryan Bertrand 86, Danny Welbeck 90+1



Babak pertama: 0-0







Slovakia 1 Miha Mevlja 81og



Slovenia 0



Babak pertama: 0-0



Kazakhstan 0



Montenegro 3 Marko Vesovic 31, Fatos Beciraj 53, Marko Simic 63



Babak pertama: 0-1







Jadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):



Sabtu, 2 September



Georgia vs Irlandia (16.00)



Serbia vs Moldova (16.00)



Wales vs Austria (18.45)



Albania vs Liechtenstein (16.00)



Israel vs Macedonia (18.45)



Spanyol vs Italia (18.45)



Finlandia vs Islandia (16.00)



Kroasia vs Kosovo (18.45)



Ukraina vs Turki (18.45)







Minggu, 3 September



Belarus vs Swedia (16.00)



Belanda vs Bulgaria (16.00)



Prancis vs Luxemburg (18.45)



Kepulauan Faroe vs Andorra (16.00)



Hungaria vs Portugal (18.45)



Latvia vs Swiss (18.45)



Estonia vs Siprus (16.00)



Gibraltar vs Bosnia (18.45)



Yunani vs Belgia (18.45)







Senin, 4 September



Azerbaijan vs San Marino (16.00)



Jerman vs Norwegia (18.45)



Irlandia Utara vs Republik Ceko (18.45)



Armenia vs Denmark (16.00)



Montenegro vs Romania (18.45)



Polandia vs Kazakhstan (18.45)



Inggris vs Slovakia (18.45)



Skotlandia vs Malta (18.45)



Slovenia vs Lithuania (18.45)



