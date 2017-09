Mi A1 muncul di Geekbench

Jakarta (ANTARA News) - Setelah desas-desus tentang Xiaomi dan Google yang akan membuat perangkat Android One berkamera ganda Xiaomi Mi 5X dengan nama Mi A1, kini perangkat tersebut muncul di laman pengujian gawai Geekbench.Dalam platform pengukuran prosesor tersebut Xiaomi Mi A1 memiliki skor single core 852, sedangkan hasil multi-core adalah 3837.Daftar Geekbench juga mengungkapkan bahwa ponsel Android One tersebut akan hadir dengan RAM 4GB dan Android 7.1.2 Nougat.Angka-angka tersebut terlihat mirip dengan ponsel-ponsel berchipset Snapdragon 625, namun Mi 5X mempunya nilai multi-core yang lebih tinggi. Ponsel yang lebih dekat dengan hasil ini adalah Redmi Note 4.Sayangnya, hingga saat ini belum diketahui kapan Mi A1 akan diumumkan, demikian GSM Arena.Baca juga: Android One milik Xiaomi kabarnya bernama Mi A1

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Unggul Tri Ratomo