G-Dragon BIGBANG terbang ke Jakarta siap gelar konser

Jakarta (ANTARA News) - Leader boyband BIGBANG G-Dragon bersiap terbang ke Jakarta untuk konsernya bertajuk "G-Dragon 2017 World Tour Act III: M.O.T.T.E" yang akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Hall, Serpong, besok, Minggu (3/8).Hal ini diketahui dari akun resmi Instagram-nya. "(...)(... sekarang saya berangkat ke #Jakarta)," tulis @xxxibgdrgn, Sabtu pagi.Pemilik nama asli Kwon Ji-yong itu baru saja menyelesaikan konsernya di Manila tadi malam, di mana mantan personel 2NE1 Sandara Park atau yang akrab disapa Dara menjadi bintang tamu spesial dalam konser tersebut."ACT III: M.O.T.T.E: Moment of Truth The End" merupakan tur dunia kedua yang dilakukan oleh G-Dragon. Sebelumnya, penyanyi asal Korea Selatan itu menggelar tur dunia pertama bertajuk "1st World Tour: One of a Kind" di mana dia juga mampir ke Jakarta pada Juni 2013.Kembali mengadakan konser solo di Jakarta, G-Dragon menyapa penggemarnya lewat video berdurasi 31 detik yang dirilis promotor konser IME Indonesia beberapa waktu lalu.Harga tiket untuk konser G-Dragon kali ini juga bervariasi mulai Rp1.250.000 hingga Rp3.500.000 untuk VIP.Baca juga: G-Dragon BIGBANG siap hadirkan penampilan seru di Indonesia

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: AA Ariwibowo