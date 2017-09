Hogwarts buka gerbang untuk pengguna digital

Jakarta (ANTARA News) - Penggemar buku dan film Harry Potter kini bisa terbang mengitari sekolah sihir Hogwarts dan lapangan quidditch-nya dalam pengalaman digital.Hogwarts Experience diluncurkan di situs penggemar Pottermore.com pada Jumat, bertepatan dengan tanggal 1 September ketika anak yatim berusia 11 tahun, Harry Potter, pertama kali memulai sekolah di Hogwarts dalam kisah yang ditulis J.K. Rowling di buku yang dirilis pada 1997, "Harry Potter and the Philosopher’s Stone."Sementara Hogwarts telah dibuat untuk taman hiburan, pengalaman digital yang dapat dirasakan secara gratis itu memungkinkan para penggemar untuk terbang melintasi bagian luar benteng, hutan terlarang, termasuk pondok Hagrid dan lapangan quidditch."Fitur baru di situs kami ini menandai untuk pertama kalinya penggemar dapat memiliki kesempatan untuk menjelajahi sekolah sihir yang terkenal itu kapan saja, di mana saja dan dengan kecepatan mereka sendiri," kata Henriette Stuart-Reckling, direktur digital global Pottermore, dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters.Tiga buku Harry Potter milik Rowling telah terjual lebih dari 400 juta kopi di seluruh dunia dan dibuat menjadi delapan film yang menghasilkan pendapatan kotor 7 miliar dolar AS.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Unggul Tri Ratomo