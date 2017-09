AS dan Korsel setuju revisi perjanjian pembatasan rudal

Seoul (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sepakat untuk merevisi sebuah perjanjian bersama pembatasan pengembangan rudal balistik, kata kantor Presiden Moon pada hari Sabtu, di tengah kebuntuan mengenai uji coba rudal dan nuklir Korea Utara.Trump juga memberikan persetujuan "konseptual" untuk pembelian miliaran dolar perangkat keras militer AS oleh Korea Selatan, kata Gedung Putih.Korea Selatan ingin melonggarkan pembatasan rudal tersebut untuk meningkatkan pertahanannya melawan Korea Utara yang tertutup, yang sedang mengejar program senjata rudal dan nuklir yang menentang peringatan internasional dan sanksi PBB."Kedua pemimpin tersebut menyetujui prinsip merevisi pedoman rudal tersebut ke tingkat yang diinginkan oleh Korea Selatan, dengan mengatakan bahwa perlu memperkuat kemampuan pertahanan Korea Selatan dalam menanggapi provokasi dan ancaman Korea Utara," kata kantor presiden Korsel.Korea Utara yang miskin dan Selatan yang kaya dan demokratis secara teknis masih berperang karena konflik 1950-53 mereka berakhir dengan sebuah gencatan senjata, bukan sebuah perjanjian damai.Korea Utara secara teratur mengancam untuk menghancurkan Korea Selatan dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.Korea Utara dengan tajam meningkatkan ketegangan regional minggu ini dengan peluncuran rudal balistik jarak jauh Hwasong-12 yang terbang di atas Jepang dan mendarat di Pasifik.Itu mengikuti peluncuran uji coba dua rudal balistik jarak jauh pada bulan Juli dalam lintasan tajam yang menunjukkan jarak potensial 10.000 km (6.000 mil) atau lebih yang akan menempatkan banyak bagian daratan A.S. dalam jarak yang dekat.Korea Utara telah bekerja untuk mengembangkan rudal bertipe nuklir yang mampu menyerang Amerika Serikat dan baru-baru ini mengancam akan menempatkan rudal-rudal di dekat wilayah Pasifik AS, Guam.Perkembangan rudal balistik Korea Selatan terbatas pada kisaran 800 km (500 mil) dan muatan 500 kg (1.100 pon) di bawah perjanjian bilateral yang direvisi pada tahun 2012.Korea Selatan telah mengatakan ingin merevisi kesepakatan untuk meningkatkan batasan muatan.Kedua negara menyetujui pembatasan tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap pakta kontrol senjata sukarela internasional yang dikenal sebagai Rezim Kontrol Teknologi Rudal, yang bertujuan untuk membatasi rudal proliferasi dan senjata nuklir.Kedua pemimpin berjanji untuk terus menerapkan tekanan diplomatik dan ekonomi yang kuat terhadap Korea Utara dan untuk membuat semua persiapan yang diperlukan untuk mempertahankan diri dari ancaman yang terus meningkat oleh Korea Utara, kata Gedung Putih.Gedung Putih tidak menyebutkan kesepakatan bilateral sukarela, namun mengatakan kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan kemampuan pertahanan Korea Selatan.Trump "memberikan persetujuan konseptualnya atas pembelian yang direncanakan oleh Korea Selatan senilai miliaran dolar peralatan militer Amerika", kata Gedung Putih.Korea Utara membela program persenjataannya jika diperlukan untuk melawan agresi AS yang dirasakan, seperti manuver udara baru-baru ini dengan jet Korea Selatan dan Jepang, demikian Reuters melaporkan.

