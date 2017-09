Kereta Pariwisata beri diskon penumpang tujuan Yogyakarta-Solo

Jakarta (ANTARA News) - Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia, PT KA Pariwisata, memberikan promo potongan harga sebesar Rp250.000 untuk penumpang yang melakukan pemesanan keberangkatan Kelas Priority pada Jumat, 8 September 2017.Direktur Utama PT Kereta Api Pariwisata Totok Suryono mengatakan diskon diberikan untuk tujuan Gambir-Yogyakarta atau Gambir-Solo dari harga normal sebesar Rp900 ribu menjadi Rp650 ribu."Promo ini bertujuan memperingati ulang tahun yang ke-8 PT Kereta Api Pariwisata. Kami harapkan dengan adanya promo ini, PT Kereta Api Pariwisata dapat memberikan sesuatu yang lebih untuk semua pelanggan setia Kereta Priority," kata Totok melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.Para pelanggan berhak mendapatkan diskon tiket Kereta Priority sebesar Rp250.000 apabila melakukan pemesanan tiket kereta khusus kelas priority keberangkatan Jumat, 8 September 2017.Promo ulang tahun PT Kereta Api Pariwisata ini berlangsung mulai 1 hingga 8 September 2017. Promo ini berlaku untuk pemesanan tiket kereta kelas priority tanpa ada minimum pemesanan dan selama jumlah tempat duduk (seat) masih tersedia.Totok menekankan PT Kereta Api Pariwisata berkomitmen terus memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan merasa puas dan setia menggunakan Kereta Priority sebagai alternatif perjalanan ke Yogyakarta maupun ke Solo, sebelum nantinya ada tambahan destinasi Kereta Priority tujuan Semarang dan Surabaya.Ia juga berupaya memberikan diskon serupa untuk peringatan hari penting lainnya.Ada pun saat ini KA Pariwisata melayani tujuan Jakarta-Yogyakarta yang terdapat di KA Taksaka pada keberangkatan setiap Jumat pukul 20.45 WIB di Stasiun Gambir dan dari Stasiun Tugu Yogyakarta pada Minggu 20.00 WIB.Sedangkan untuk tujuan Jakarta- Solo, KA Pariwisata terdapat pada rangkaian KA Argo Lawu yang diberangkatkan di Stasiun Gambir setiap Jumat pukul 20.15 WIB dan rangkaian Argo Dwipangga di Stasiun Solo Balapan pada Minggu malam pukul 20.00 WIB.Kelas priority dilengkapi fasilitas interior gerbong yang elegan dan mewah terlihat dari dinding kayu jati yang dipasang sepanjang ruang gerbong mulai dari kabin penumpang, kamar mandi dan restorasi.Selain interior yang terkesan mewah, terdapat tv layar besar untuk karaoke dan video on demand (vod) layar sentuh di setiap bangku penumpang yang menyajikan hiburan. Untuk makanan dan minuman, penumpang mendapat "welcome drink" berupa jus, sup pembuka dan makanan utama serta puding.

Editor: Tasrief Tarmizi