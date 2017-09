Penyanyi Tom Jones undur lawatan ke AS karena kesehatan

London (ANTARA News) - Bintang pop Inggris Tom Jones menunda awal lawatannya ke Amerika Serikat, yang dijadwalkan dimulai pada Rabu karena saran dari dokter, kata bintang tersebut di Twitter.Penyanyi Welsh berusia 77 tahun itu, terkenal dengan lagunya termasuk "Its Not Unusual" dan "Green Green Grass of Home". Ia dijadwalkan memulai pertunjukannya di Amerika Serikat pada 6 September di Bethlehem, Pennsylvania."Setelah mendapat saran kesehatan, Sir Tom Jones mengumumkan, dengan menyayangkan, menunda lawatannya ke Amerika Serikat," kata pernyataan di Twitter-nya pada Jumat, tanpa merinci masalah kesehatan tersebut."Waktunya dijadwal ulang, yakni Mei dan Juni 2018," tambahnya, dengan mengatakan bahwa penyanyi tersebut menyampaikan permintaan maaf tulus kepada penggemarnya. Demikian laporan Reuters.(Uu.B002/M016)

Editor: Tasrief Tarmizi