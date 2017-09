Rusia panggil diplomat AS terkait penggeledahan kantor diplomatik

Moskow (ANTARA News) - Rusia pada Sabtu memanggil diplomat tinggi Amerika Serikat (AS) di Moskow untuk memprotes penggeledahan yang menurut mereka direncanakan pejabat AS di sebuah fasilitas diplomatik di Washington yang akan ditutup.Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa mereka memanggil pelaksana tugas kepala misi AS Anthony Godfrey dan menyerahkan "nota protes mengenai niat otoritas-otoritas Amerika melakukan penggeledahan" di satu kantor perwakilan perdagangan Rusia."Kami menganggap penggeledahan ilegal terencana di kantor diplomatik Rusia tanpa kehadiran pejabat Rusia dan penerobosan pintu depan sebagai tindakan agresif yang belum pernah terjadi" menurut pernyataan kementerian yang dikutip AFP."Itu bisa dimanfaatkan dinas intelijen AS untuk mengatur provokasi anti-Rusia yang melibatkan penanaman materi-materi mencurigakan."Fasilitas perdagangan di Washington itu merupakan satu dari tiga bangunan diplomatik -- yang meliputi konsulat di San Francisco dan sebuah kantor di New York -- yang diperintahkan AS untuk ditutup Moskow pada Sabtu.Kementerian Luar Negeri Rusia pada Jumat menuduh agen intelijen AS berencana menggeledah konsulat di San Francisco.Asap hitam mengepul dari cerobong konsulat pada Jumat dan pemadam kebakaran mengondirmasi penghuninya membakar objek yang tidak teridentifikasi.Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan asap itu merupakan dampak kegiatan "pemeliharaan gedung" yang dilakukan karena para pejabatnya bersiap pergi.(mr)

Editor: Maryati