Music Bank Jakarta dan kejutan-kejutannya

Jakarta (ANTARA News) - Penampilan musisi-musisi Korea Selatan di Music Bank in Jakarta pada Sabtu (2/9) malam diwarnai beberapa kejutan.Boyband NCT 127 mengawali konser yang dipandu oleh aktor Park Bo Gum serta Irene Red Velvet dan Lolita Agustine dengan lagu "Fire Truck".Mengenakan pakaian warna gelap dan putih, Taeyong, Jaehyun, Taeil, Winwin, Haechan, Mark, Yuta Doyoung dan Johnny membuat para perempuan yang menonton tak henti berteriak sepanjang aksi mereka.NCT 127 juga menyanyikan lagu hit "Good Thing", "0 Mile", "Limitless" dan "Cherry Bomb" pada penampilan kedua mereka di Indonesia semalam."Kalian luar biasa," ujar Jaehyun, tersenyum sebelum undur diri dari panggung.Tak lama kemudian Bo Gum membuat kejutan. Ia melantunkan beberapa bait lagu "Untukku" milik mendiang Chrisye. Penonton menyambutnya, ikut menyanyi bersama pemeran utama "Moonlight Drawn by Clouds" itu.Ia tak lupa mengucap terima kasih kepada penonton yang bernyanyi bersamanya walau tanpa iringan musik.Kejutan tak berakhir di situ. Dae-hyun dan Young-jae B.A.P. tiba-tiba muncul di atas panggung, menyanyikan lagu "Tell Me! What Are You Doing?" yang sebelumnya dinyanyikan K.Will.Keduanya kompak berduet membawakan lagu latar drama hit KBS "Descendants of the Sun" itu.Selain mereka ada Chanyeol EXO dan YuJu GFriend yang membawakan lagu "Stay With Me", salah satu lagu latar drama Goblin.NCT 127 pun kemudian muncul kembali di panggung dengan lagu-lagu senior mereka seperti "Lucifer" milik SHINee dan "Sorry-Sorry" dari Super Junior.Sementara GFriend melantunkan lagu-lagu boyband seperti "Pretty U" milik Seventeen, "I Need U" karya BTS dan "Growl" milik EXO.Dan keriuhan penonton makin menjadi-jadi saat para pria Astro mengambil alih panggung dan menebar pesona. Lagu "Baby" menjadi pembuka penampilan mereka malam itu, diikuti "Breathless" dan "Polaris".Moon Bin, Eunwoo, Jinjin, Sanha, MJ, dan Rocky juga membawakan "Cat's Eye" dan "Again", serta beberapa bait lagu "Kesempurnaan Cinta" dari penyanyi Rizky Febian.Dan Jinjin melontarkan kalimat ajaibnya malam itu, "Kalian tercyduk oleh kami", yang disambut jeritan para perempuan yang hadir.Aksi bagi-bagi bola kok bertandatangan para penyanyi sebagai bagian dari penyambutan Asian Games 2018 juga mewarnai konser Music Bank.Tak lama berselang, giliran GFriend tampil. Sowon, Yerin, Eunha, SinB, Yuju, dan Umji tampil sporty lewat balutan busana serba biru sembari melantunkan "Rough", "Navillera" dan "Me Gustas Tu".Mereka berjanji mengadakan acara jumpa penggemar dalam waktu dekat di Jakarta. "Kami mau mengadakandi Jakarta. Aku sayang kalian," ujar Umji diikuti lantunan lagu "Love Whisper".Menjelang akhir konser, B.A.P muncul. Yong Guk, Himchan, Daehyun, Youngjae, Jong Up, dan Zelo memulai penampilan perdana mereka di Indonesia dengan "Wake me Up" dan "Warrior".Tampil enerjik berbalut busana serba putih, mereka membawakan "That's My Jam", "No Mercy" dan "Bang Bang".EXO, yang sudah lama dinantikan kehadirannya oleh EXO-L Indonesia, pun akhirnya muncul membawakan "Ko Ko Bop", lalu "The Eve", "Heaven" dan "Lotto"."Indonesia apa kabar? Selamat malam semua," kata Suho.Jika dalam gelaran Music Bank di Singapura beberapa waktu lalu penonton yang beruntung berkesempatan berswafoto bersama BTS, kali ini giliran EXO yang melakukannya.Walau hanya satu kali, satu penonton yang beruntung bisa berswafoto bersama Suho, D.O, Baekhyun, Chanyeol, Chen, Xiumin, Kai dan Sehun."Run To You" yang dinyanyikan semua musisi malam itu menjadi pamungkas gelaran Music Bank di Jakarta.Konser Music Bank hadir di Indonesia pada 2013, ketika Super Junior, SHINee, 2PM, Beast, Infinite, Sistar, Teen Top, dan Eru tampil dalam acara yang dipandu oleh Kyuhyun Super Junior, Ock Taecyeon 2PM dan Nadia Mulya.

