Ini alasan Raisa pilih Hamish Daud

Jakarta (ANTARA News) - Diva pop Indonesia Raisa Andriana akhirnya melabuhkan hati pada Hamish Daud Willy, yang melangsungkan pernikahan pada Minggu (3/9) pukul 09.00 WIB di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta.





Saat memberi ketengan kepada media, Raisa mengungkapkan kekagumannya kepada sang suami hingga akhirnya tak ragu dipersunting pria yang terpaut usia 10 tahun dengannya itu.





"Buatku Hamish itu orangnya passionate banget. Passionate in what he does, in me, dan dari pertama dia enggak pernah ragu sama aku. Jadi, enggak ada alasan aku ragu sama dia," kata Raisa setelah melangsungkan akad nikah di Jakarta, Minggu.





Tidak hanya itu, Raisa juga mengungkapkan bahwa Hamish memiliki apa yang ia butuhkan.





"Dia ngemong, protektif, which is what I need," tukas pelantun Mantan Terindah yang akrab dipanggil Yaya itu.





Pada kesempatan sama, Hamish juga memuji perempuan yang telah menjadi istrinya tersebut.





"Saya ketemu satu energi dari Yaya. Dia selalu support semua yang saya ingin jalani. Membuat saya jadi manusia baik. Dia sangat percaya dan sangat komitmen dengan saya," ujarnya.





Usai melangsungkan akad nikah, keduanya akan menggelar resepsi pernikahan di tempat yang sama pada pukul 18.30 WIB.

Editor: Ade Marboen