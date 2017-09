G-Pluck hipnotis masyarakat di Brusel dengan lagu Beatles

London (ANTARA News) - G-Pluck, grup musik asal Bandung, yang khusus datang dari Indonesia yang mendedikasikan musiknya pada kelompok musik asal inggris The Beatles berhasil menghipnotis pengunjung Bazaar Indonesia yang diadakan KBRI di Brussel, pada hari Sabtu (2/9).Sekretaris pertama Pensosbud KBRI Brusel Ignatius Puguh Priambodo kepada Antara London, Minggu mengatakan penampilan G-Pluck sebagai puncak acara, membuat seluruh pengunjung menari dengan tembang-tembang kenangan dari The Beatles."Kami bangga bisa ikut merayakan pesta rakyat yang digelar KBRI Brusel dan senang mendapat undangan khusus dari Dubes Yuri Thamrin," ujar Awan yang membawakan lagu-lagunya Beatles dari era moptops sampe late Beatles.Lagu seperti I Wanna Hold Your Hand, She loves you,, Hey Jude, Magical mystery tour, Obladi Oblada, Twist and Shout, Imagine, yang dibawakan dengan apik oleh kelompok G-Pluck yang juga pernah mendapat kehormatan unjuk gigi di The Cavern Club, klub yang "sakral" bagi The Beatles dan Beatlesmania beberapa tahun silam.Kelompok G-Pluck yang dimotori empat personil yaitu Awan Garnida (bass), Wawan (gitar), Adnan Sigit (gitar), dan Beni Pratama (drum), serta Valdy Mail ( Keyboard ) itu pun mengenakan busana seperti yang dikenakan personal Beatles yang terdiri dari John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Ringo.Bazaar Indonesia ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-72 RI berlangsung di lapangan KBRI Brussel merupakan tradisi tahunan yang menjadi pesta rakyat bagi masyarakat dan diaspora Indonesia di Belgia.Sebanyak 800 lebih pengunjung datang dari berbagai kota di Belgia untuk menikmati berbagai makanan Indonesia dan hiburan musik dan tarian oleh masyarakat Indonesia.Masyarakat Indonesia datang ke Bazaar juga ingin menikmati kuliner Indonesia seperti sate padang, iga bakar, siomay dan makanan khas Indonesia lainnya.Selain itu penampilan G-Pluck juga terdapat berbagai hiburan lainnya seperti pertunjukan musik dari masyarakat dan mahasiswa. Jonatan Cerrada, penyanyi Belgia juara French Idol yang kini tinggal di Bali, juga menyumbangkan beberapa lagu.Dubes RI untuk Belgia, Yuri Thamrin, menyampaikan hadiah utama sepeda kepada Neylan (11) dalam penarikan undian sosial menyampaikan pesan dan harapannya agar masyarakat Indonesia di Belgia dapat selalu menjaga kekompakan dan kerukunan.

