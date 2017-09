Lima berita top kemarin, Raisa menikah hingga konser G-Dragon

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan sebagian masyarakat di sini meminta pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasan kepada muslim di Myanmar hingga pernikahan penyanyi Raisa menjadi sebagian berita kemarin yang menarik disimak.Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasan terhadap warganya. Presiden juga menyampaikan penyesalannya terhadap aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar sejak dua pekan lalu itu."Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State Myanmar, perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman-kecaman," tambah Presiden.Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Mabes Polisi mengolah tempat kejadian perkara (TKP) pelemparan bom molotov di Kedutaan Besar Myanmar untuk Indonesia kawasan Menteng Jakarta Pusat."Kita mengecek bagaimana dan apakah ada barang bukti lain selain molotov," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Minggu.Argo mengungkapkan peristiwa pelemparan bom molotov di Kedubes Myanmar pada Minggu (3/9) dinihari sekitar pukul 03.00 WIB.Dari hasil penyelidikan sementara, Argo mengatakan orang tidak dikenal melemparkan suatu benda di Kedubes Myanmar untuk Indonesia.Sapi dengan berat 1,2 ton untuk kurban kiriman Presiden Joko Widodo bagi masyarakat Sumatera Barat disalurkan untuk 600 orang di daerah pinggiran kota setempat atau daerah yang minim mengadakan penyembelihan hewan kurban."Kami memang mengutamakan masyarakat daerah pinggiran untuk mendapatkan daging kurban dari Presiden Jokowi itu, daerah tersebut seperti di Bungus dan Koto Tangah," kata Panitia Kurban Masjid Raya Sumbar Yulius Said, di Padang , Minggu.Selain itu, daging kurban tersebut juga akan dibagikan kepada panti asuhan yang kondisinya kurang pasokan daging.Diva pop Indonesia Raisa Andriana akhirnya melabuhkan hati pada Hamish Daud Willy, yang melangsungkan pernikahan pada Minggu (3/9) pukul 09.00 WIB di Jakarta.Raisa mengungkapkan kekagumannya kepada sang suami hingga akhirnya tak ragu dipersunting pria yang terpaut usia 10 tahun dengannya itu."Buatku Hamish itu orangnya passionate banget. Passionate in what he does, in me, dan dari pertama dia enggak pernah ragu sama aku. Jadi, enggak ada alasan aku ragu sama dia," kata Raisa setelah melangsungkan akad nikah di Jakarta, Minggu."Dia ngemong, protektif, which is what I need," tukas pelantun Mantan Terindah yang akrab dipanggil Yaya itu.Leader boyband BIGBANG G-Dragon membuka konser solonya bertajuk G-Dragon 2017 World Tour Act III: M.O.T.T.E, yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Hall, Serpong, dengan lagu lawasnya, Heartbreaker, tepat pukul 19.00 WIB.Mengenakan pakaian --baju, jaket dan celana-- serba merah bersama dancer dan iringan pemain band, G-Dragon menghentak panggung. Sontak para penonton yang menunggu sejak pukul 18.00 WIB berteriak.G-Dragon kemudian menyanyikan lagu Breathe. Usai menyanyikan lagu tersebut dia kemudian menyapa para penonton."Jakarta, ini MOTTE! Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Kwon Ji-Young. Apa kalian siap? Siap berpesta?," ujar dia.

Editor: Jafar M Sidik