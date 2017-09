Avril Lavigne siap kembali ke jagat musik

Aksi Avril Lavigne Penyanyi pop punk asal Kanada Avril Lavigne tampil dalam konser tunggalnya bertajuk" Avril Lavigne On Tour" di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (12/3). Avril Lavigne membawakan 18 lagu di antaranya yang menjadi hits dunia Complicated, I'm With You, Losing Grip, My Happy Ending. (ANTARA FOTO/Teresia May)