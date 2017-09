Tokyo (ANTARA News) - Kurs dolar AS berpindah tangan di kisaran paruh atas 109 yen, dalam transaksi awal di Tokyo pada Senin pagi.Ketika pasar dibuka, dolar dikutip pada 109,80-82 yen dibandingkan dengan 110,19-29 yen di New York dan 110,17-19 yen di Tokyo pada Jumat (1/9) pada pukul 17.00 waktu setempat.Euro, sementara itu, diambil 1,1881-1882 dolar dan 130,47-48 yen terhadap 1,1855-1865 dolar dan 130,79-89 yen di New York, serta 1,1885-1886 dolar dan 130,94-98 yen pada akhir perdagangan Jumat (1/9) sore di Tokyo.

Editor: AA Ariwibowo