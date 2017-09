Angelina Jolie tak suka jadi lajang

Jakarta (ANTARA News) - Siapa yang tak senang hidup melajang? Aktris Angelina Jolie salah satunya. "Aku tak suka menjadi lajang. Ini sangat sulit. Ini bukan sesuatu yang diinginkan. Tak ada yang bagus soal ini," katanya.







Dia mengaku bahkan mengalami masa sulit pasca bercerai dengan Brad Pitt sejak setahun lalu. "Secara emosional, ini tahun yang sulit," kata dia.

Ini bukan pertama kalinya Jolie berbicara tentang setiap perpisahannya dari Pitt.





"Ini adalah saat yang sangat sulit dan kami adalah keluarga," kata Jolie awal tahun ini, saat mempromosikan filmnya First They Billed My Father.





"Kami akan selalu menjadi keluarga dan kami akan melewati masa-masa ini dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang lebih kuat," sambung dia.





Jolie dan Pitt menikah pada 2014 lalu setelah bersama-sama terlibat dalam penggarapan film Mr dan Mrs Smith di pertengahan tahun 2000an.





Mereka akhirnya memutuskan bercerai tahun 2016 lalu. Demikian seperti dilansir laman Digital Spy.



Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: AA Ariwibowo