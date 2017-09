BPS catat adanya kenaikan harga gabah

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan harga gabah kering panen dan gabah kering giling baik di tingkat petani maupun di penggilingan pada Agustus 2017, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa di tingkat petani, harga gabah kering panen naik 0,58 persen dan gabah kering giling naik 0,24 persen."Sementara di tingkat penggilingan, gabah kering panen naik 0,48 persen dan gabah kering giling naik 0,52 persen," kata Suhariyanto di Jakarta, Senin.Pantauan BPS tersebut berdasarkan 1.607 transaksi penjualan gabah di 25 provinsi selama Agustus 2017, didominasi transaksi gabah kering panen sebanyak 71,19 persen, gabah kualitas rendah 22,03 persen, dan gabah kering giling 6,78 persen.Selama Agustus 2017 BPS mencatat bahwa di tingkat petani, rata-rata harga gabah kering panen sebesar Rp4.509,00 per kilogram dan harga gabah kering giling Rp5.471,00 per kilogram. Sementara di tingkat penggilingan harga gabah kering panen Rp4.591,00 per kilogram dan gabah kering giling Rp5.579,00 per kilogram.Sementara harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp4.013,00 per kg atau naik 2,67 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.104,00 per kg atau naik 2,88 persen.Jika dibandingkan Agustus 2016, rata-rata harga pada Agustus 2017 di tingkat petani untuk GKP naik 0,65 persen, GKG 1,22 persen dan gabah kualitas rendah mengalami kenaikan 0,40 persen. Demikian juga di tingkat penggilingan rata-rata harga untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah mengalami kenaikan masing-masing 0,59 persen, 1,18 persen, dan 0,39 persen.Sementara untuk harga beras, pada Agustus 2017 rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.437,00 per kilogram naik sebesar 0,57 persen dibandingkan bulan sebelumnya.Rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp8.823,00 per kilogram atau naik sebesar 0,91 persen dan rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp8.436,00 per kilogram naik sebesar 0,94 persen.Dibandingkan dengan Agustus 2016, rata-rata harga beras di penggilingan pada Agustus 2017 untuk kualitas premium naik 0,75 persen, kualitas medium turun 0,88 persen, dan kualitas rendah juga turun 0,76 persen.

Editor: Unggul Tri Ratomo